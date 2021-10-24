謝思民醫師：高端新冠疫苗登上國際頂尖期刊　讓高端疫苗受到國際學術圈的關注

▲謝思民醫師：高端新冠疫苗登上國際頂尖期刊。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

台灣本土新冠疫苗高端二期試驗期中分析數據出爐，刊登在國際醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine），這也是第一次台灣完成一、二期臨床試驗的新冠肺炎報告登上國際頂級期刊。該計劃執行總主持人、台大醫院感染科謝思民醫師在22日接受訪問時表示，這次研究不只是讓國際看到高端疫苗的保護力為80%至90%區間，更重要的是，該研究是全球首次依據世衛組織定出的中和效價標凖所做出的蛋白疫苗分析。

此篇論文名為《運用CpG1018佐劑的高端武漢肺炎蛋白疫苗的安全性和免疫性：台灣大規模雙盲、隨機的二期試驗大規模中期結果報告》，由台大謝思民醫師擔任第一作者，北醫劉明哲醫師擔任第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，在今年初結合國內11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊《刺胳針呼吸醫學》審查發表。

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而《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但具有優異的影響力指數（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。尤其是在重症醫學及呼吸系統兩大領域中，刺胳針呼吸醫學更是該兩大領域中排名第一的全球性醫學雜誌。

也因為這個研究登上國際期刊，吸引全世界極具權威的學術期刊《NATURE》及其他國際媒體採訪謝思民醫師。他認為，國外媒體著墨的焦點在於這個研究是真的開始把保護力指標（correlates of protection )與中和抗體效價的標凖化，落實在這樣一個大規模的臨床試驗中，並有望成為接下來學術界在進行新冠疫苗的發展評估效力的新方式。

謝思民醫師強調，身為此篇論文的第一作者，他認為這個研究不只是在呈現高端二期保護力的結果，也肯定了蛋白質疫苗在未來對抗新冠病毒上的重要角色。更重要的是，能夠逐步實現世界衛生組織跟歐洲國家努力要建立的免疫橋接，保護力指標，與中和抗體效價的標凖化，作為新開發的新冠疫苗評估凖則。

至於疫苗的發展，以色列、美國及歐盟都開始要施打第三劑。對此，劉思民醫師認為，目前國內也在進行第三劑的臨床試驗，發現施打第三劑疫苗有助於把下降的抗體再拉高，而且可以拉到比接種兩劑更高的中和抗體效價的水準，這代表即使遇到變種病毒，第三劑疫苗還是能夠提供一定的保護力。

對於新冠病毒不斷變異及發生突破性感染，謝思民醫師表示，現階段包括嬌生、莫德納等幾個國際大藥廠正在研發次世代疫苗結構，預防萬一將來的變種病毒大流行或出現更致命性的新冠病毒。

而今年初以來英國開始實施混打政策，此舉主要是為了因應疫苗供應的不穩定性，同時又要提高疫苗施打的覆蓋率。目前台灣預計在11月上旬可AZ混打mRNA疫苗，其他如AZ混高端、莫德納混高端、還有第一二劑都接種AZ再加上第三劑混打高端等試驗都還在進行中，預計年底會有更進一步的結果，希望能夠為台灣的疫苗時程帶來更進一步的發展。