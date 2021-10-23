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俄羅斯病歿「連5天破紀錄」　德國7天發病率創5月來新高

▲▼俄羅斯染疫死亡人數，連續5天創新高。（圖／路透）

▲俄羅斯染疫死亡人數，連續5天創新高。（圖／路透） 

中央社莫斯科/柏林23日綜合外電報導

俄國今天回報1075例病歿，連續5天破單日紀錄。德國每10萬人中有100人染疫，7天發病率達到今年5月以來新高。

路透社報導，俄國今天回報1075例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關死亡案例，新增3萬7678例確診也創單日新高。當局準備關閉全國工作場所，並封閉首都莫斯科。

儘管俄國快速開發出本土疫苗，但目前僅有約1/3人口完成接種，在歐洲國家當中排名末段班。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）本週批准政府提案，將在11月初停班一週，首都莫斯科將在28日起部分封城，僅有超市和藥局等販售必要商品的商店獲准營業。

德國近幾週疫情升溫，今天公布過去7天發病率攀升至每10萬人就有100人染疫，是今年5月以來新高。7天發病率通常是實施嚴格防疫措施的衡量標準。

不過，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，由於實施疫苗接種，德國目前能較好應對疫情，但配戴口罩與限制未接種疫苗民眾參與室內活動等相關措施，將持續至明年春天。

德國今天回報1萬5145例確診，較上週同期增加4196例，另有86人病歿，總數來到9萬5077人。

人口8300萬的德國目前有超過66%民眾完整接種疫苗，約7成民眾至少接種第一劑。

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