女老師把14歲男學生拐上床！　假裝「肚子被搞大」害他全家

▲ 侯賽因誘騙學生跟自己上床，還假裝懷孕。（圖／Sussex Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年發生一起離譜案件，一名女老師誘騙年僅14歲的男學生與自己發生性關係，並在對方提出分手時謊稱自己懷孕，東窗事發後還在網路上以假帳號騷擾學生和他的家人，持續至少半年，令他們承受龐大壓力，近日被判入監服刑5年4個月。

《鏡報》23日報導，現年25歲的女性教師侯賽因（Fatinah Hossain）去年6月首次被捕，被指在一所學校擔任代課老師期間，誘騙一名14名歲男學生與自己發生性行為。二人的關係持續數月，侯賽因在這段期間不斷操縱少年的情緒，包括在少年有意分手時假裝懷孕。

除此之外，侯賽因在網路上用假帳號，試圖誘騙其他未成年青少年，並恐嚇他們不能報警。她還以假名威脅傷害這名14歲少年和他的家人，宣稱願意付錢以換取他撤銷指控。

侯賽因去年10月獲准保釋，此後繼續用不同名字申請許多假帳號，甚至自稱為14歲少女。她開始用這些假帳號騷擾這名14歲少年與他一名家人，試圖使這名家人失去工作，多次以假帳號向警方報案，指控少年的家人犯罪，試圖讓他被捕。

警方今年3月獲取的證據顯示，侯賽因對少年家人提出的指控全是子虛烏有，她的騷擾行為才告一段落，隨後被控妨礙司法公正及與未成年青少年發生性行為，近日在布萊頓刑事法庭被判5年4個月徒刑，將無限期列入性犯罪者名冊。

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