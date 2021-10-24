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陳修將兩個女人都愛！迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

「楷哥」妻子陳妻（右圖）接受本刊專訪，她透露丈夫疑因勸陳修將（左圖）與小三分手，引起死者怨恨。左圖為陳修將與妻女合照。（翻攝自陳修將臉書、讀者提供）

圖文／鏡週刊

向本刊爆料的「楷哥」妻子陳妻指出，胡女死亡之前曾傳簡訊，設局離間兩個男人，動機可能係因丈夫曾力勸陳修將與胡女分手，而他們欠陳修將的錢，也直接還給原配，讓她沾不到手，才會引起胡女強大的怨恨。她說，陳修將並非出事後媒體爆料的那麼不堪，他的確熱心公益，但感情是他的照門，將哥兩個女人都愛，沉迷外遇，疏於照顧罹患血癌的兒子，的確是他很大的品行缺失。

陳妻說，她的丈夫楷哥與陳修將早年在監獄服刑時認識，出獄後一起進入殯葬業打拼，共同經營「晴光生命禮儀公司」，兩人承攬了彰化醫院的太平間業務，而將哥另外經營一家「加麗寶生命禮儀公司」專做大體SPA，在事業上，雙方合作從未有任何不愉快。

3年前，這對難兄難弟在酒局上一起認識了在彰化市某家理容KTV上班的胡女與黃女，兩男一起外遇，而小三都住某棟大樓，事業合夥人變成「連襟」。後來，楷哥被妻子抓姦在床，乖乖回歸家庭，而將哥沉迷於胡女的溫柔鄉，連除夕夜都不回家，讓將哥的妻子洪女每天以淚洗臉，楷哥看不下去，勸兄弟也跟自己一樣，斬斷情絲，求得妻子原諒，因為在楷哥來看，不就是花錢包養的女人嘛！玩過就算了，何必搞得家庭雞犬不寧。

陳妻說，將哥原本對妻兒也不錯，他兒子當時念國中，罹患血癌，但他卻因為沉迷外遇，疏於照顧兒子，讓妻兒對他非常不滿。有一回，陳修將與妻子、兒子和小三在彰化醫院太平間談判，已經高一的兒子撲過去打了胡女一巴掌，胡女承認自己有錯，但就是不願意分手，而陳修將也說，他想離婚，也不願意與胡女分手，他兩個都要！就是因為這樣，楷哥才勸他別癡心妄想。

此外，媒體爆料，暗指楷哥與將哥有債務糾紛，為了躲債，陳修將才攜帶胡女住進摩鐵。對此陳妻說：「我們的確跟將哥借了100萬，兩年連本帶利還了125萬，如果將哥嫌利息太少，可以談，他們倆兄弟也沒為這筆錢翻臉啊」。

而且，當時楷哥看不下去陳修將棄癌兒不顧的行為，這筆錢他故意不拿給將哥，而是還給將嫂。陳妻說，可能因為這樣，胡女對我們夫妻不滿，才會傳莫名其妙的簡訊，想讓我老公跟將哥爭風吃醋。

此外，陳妻說，將哥被逮捕之後，不少媒體爆料，說他「假行善」，在媒體作秀，或動用黑道暴力搶生意，甚至說他修補屍體索取高價，彷彿他是多麼壞的偽善者，對此，陳妻強調，他熱心公益不假，想回饋社會的心也是有的，除了沉迷外遇而虧欠家庭，其實，將哥並非那麼壞的人。

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