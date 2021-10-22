美空軍攝影師證實UFO存在　「我協助政府掩蓋了真相」

美國前空軍軍官羅伯特賽斯（Robert Salas），昨（19日）和多位退役軍官在華盛頓國際新聞組織（Washington National Press Club）召開記者會，公布了手中握有的軍事資料，譴責美國政府刻意隱瞞外星生命的存在，引起全球譁然，時任軍方攝影師雅各布斯博士（Dr. Robert Jacobs）也出席了昨天的活動，並自爆曾參與軍方的機密計劃，「我是協助美國政府掩蓋UFO真相的一員」。

圖文／鏡週刊

據外媒報導，雅各布斯博士曾在1960年代時，擔任美軍導彈基地的軍方攝影師，因當時的技術不成熟，許多導彈常在發射前，便在原地瓦解自爆，透過攝影師拍攝的高頻率照片，能協助工程師維修改善，他回憶在1964年9月14日時，曾使用超高倍率膠片相機，拍攝時速達8,000英里的導彈照片，該導彈配備特殊的干擾箔（chaff），能擾亂蘇聯的雷達防禦系統。

但他在事後某日，被上級佛羅倫斯少校（Florenze J Mansmann）叫至辦公室，因為照片經高頻率倍數放大後，竟能清晰看見數個碟狀飛行物，向飛彈發射出成群的光束，起初他以為是拍攝團隊的惡作劇，但雅各布斯博士堅稱無此事，並說：「那看起來像一個不明飛行物（UFO）。」卻被佛羅倫斯少校怒斥：「你永遠別再說這種話！」事後他被告知「這件事就當沒發生過。」從此便不了了之。

雅各布斯博士也回憶當年在陸軍基地時，佛羅倫斯少校身旁站著2位沉默不語、身穿灰色西裝的陌生男子，他懷疑兩人是中央情報局（CIA）的幹員，並透露拍到UFO的軍事基地，位於加州中部的大蘇爾區（Big Sur），該區人煙稀少，緊鄰著遼闊的海岸線，以及綿密起伏的山巒，是美國頗具盛名的觀光景點。

退休後的雅各布斯博士曾接受《CNN》等媒體專訪，控訴美軍隱瞞外星生命的真相，他也在昨日的記者會表示：「毫無疑問的，人類在宇宙中並不孤單，因為我曾親眼見證過它們的存在，我想美國政府有義務向人民說明，人類和外星生命之間，到底接觸到什麼地步了。」

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