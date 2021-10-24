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「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者設桃花局害死自己

死者胡女一方面指控「楷哥」強姦他，卻又傳簡訊說「想念你的懶叫」。左為涉嫌殺害胡女的陳修將。（翻攝自陳修將臉書、讀者提供）

▲死者胡女一方面指控「楷哥」強姦他，卻又傳簡訊說「想念你的懶叫」。左為涉嫌殺害胡女的陳修將。

圖文／鏡週刊

「76行者」召集人陳修將涉殺害小三胡女命案，外傳陳修將與另名陳男有債務糾紛，擔心人身安全，才帶著胡女住進摩鐵；也有媒體爆料，胡女似乎被另一名男子追求，導致陳修將起醋意，失手殺害對方；這兩起傳聞都指涉綽號「楷哥」的陳男，日前「楷哥」的妻子陳妻接受本刊專訪，強調本月5日丈夫一再遭到死者騷擾，死者不斷挑逗楷哥，疑似設下「桃花局」，要兩男為她爭風吃醋，沒想到玩火自焚，害死自己。

「楷哥」妻子陳妻說，本月5日陳修將帶著22歲的胡女住進埔心鄉的某家摩鐵，當晚胡女透過通訊軟體，傳簡訊給綽號「楷哥」，寫著「我好想你的懶叫」，「楷哥」一頭霧水，畢竟胡女是兄弟的女人，寫這曖昧的簡訊，恐怕搞得兄弟相殘！

陳妻打開語音留言讓記者聽，「楷哥」幹譙：「X你娘XX……妳傳這個是啥小，我跟妳有什麼關係？將哥在哪裡？妳人在哪裡？我們說清楚……。」但胡女不正面回答，又傳了許多挑逗、曖昧的話語。陳妻說，胡女在簡訊裡提到一些不存在的情節，似乎別有用心，楷哥怕引起誤會，也對陳修將奪命連環CALL，但將哥完全已讀不回。

▼死者胡女傳簡訊給楷哥說「我為你被將哥打」，時間點符合法醫高大成「反覆累積新舊傷」的說法。

死者胡女傳簡訊給楷哥說「我為你被將哥打」，時間點符合法醫高大成「反覆累積新舊傷」的說法。（讀者提供）

接著，胡女又傳了一張她被打的照片，哀怨的說：「我因為你被將哥打成這樣。」陳妻爆料，胡女5日就被毆打，這一點與知名法醫高大成判定死者身上有許多「新舊傷」是吻合的。高大成看了屍照說：「從胡女左手肘內側圓形的大片黑色瘀青可知為新傷，而左腳趾、右腳背上有新舊混合的瘀傷，且瘀青的形狀恐為拳頭所致，研判胡女長期受到家暴，反覆累積新舊傷勢。」

此外，胡女還遭騷擾陳妻，傳LINE「你老公跟XX強姦我」，又說：「問你老公的兩顆珠子在哪裡？」對此陳妻不諱言說，老公曾外遇，而劈腿對象是胡女的閨密，所以胡女知道楷哥入珠，但他入珠不只兩顆，顯然胡女是聽閨密轉述；陳妻更質疑說：「如果我老公真的性侵胡女，那麼她怎麼還會半夜傳簡訊說想念他的懶叫？」

陳妻推測，她懷疑胡女對楷哥心存怨懟，所以故意設下「桃花局」，想挑起將哥的醋意，沒想到卻害死自己。陳妻說，那幾天相當混亂，胡女一下子說自己快被打死，一下子說「將哥死了」，害得他們夫妻在臉書上發動朋友尋找將哥蹤跡。

陳妻拿出一連串的對話記錄說，胡女說話七不搭八，似乎嗑了藥，甚至疑似拿著陳修將的手機，假扮是將哥，跟楷哥夫妻嗆聲，說他人在刑事局「中打」，要楷哥過去跟他對質。陳妻質疑，胡女明明被將哥打，但行動沒遭到控制，為何不逃？而將哥對於他們夫妻的訊息，為何已讀不回？將哥與胡女待在摩鐵那幾天發生了什麼事？實在是個謎團。

目前，楷哥夫妻已經到警局接受偵訊，也將相關訊息提供警方。陳妻說，自從媒體影射楷哥與胡女命案有關，讓他們夫妻受到很大壓力，生活也備受影響，她希望警方早日澄清命案的發生原因，還給他們平靜的生活。

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