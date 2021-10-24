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18歲以下暴增53倍！國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

研究發現，18歲以下的乾眼症患者暴增53倍，而且確診時往往角膜已經受損，恐怕會增加嚴重眼疾的風險。（圖／馬景平攝）

▲研究發現，18歲以下的乾眼症患者暴增53倍，而且確診時往往角膜已經受損，恐怕會增加嚴重眼疾的風險。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「過去幾乎不會有年輕的乾眼症患者！」但林口長庚研究團隊在今年7月發表於美國眼科醫學會的期刊報告卻發現，1998年時18歲以下的乾眼症患者僅占0.01%，但2013年時卻暴增為0.53%，近年3C產品逐漸成為不可或缺的日常用品，可以預料數字一定更加驚人。

正常的眼睛表面有一層淚液層，由外而內分別為油脂層、水液層、黏液層，經由眨眼的動作而均勻分布，形成一個潤滑保護膜，如果有一層分泌不足或是分布不均勻，都會造成乾眼症。

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基隆長庚紀念醫院眼科孫啟欽教授說，「過去乾眼症患者大多為50~60歲女性，因為隨著年齡增長，淚液分泌功能本來就會逐漸退化，再加上女性停經後荷爾蒙減少，以及較容易罹患自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎等，都會影響淚腺分泌。」

林口長庚研究團隊針對1997至2013年台灣健保資料庫中的乾眼症患者進行研究分析，發現18歲以下的乾眼症患者暴增53倍，而且確診時大多已出現角膜損傷的情形，風險較年長患者增加6.66倍，若不及早確診治療，可能致角膜穿孔、發炎潰瘍等併發症，恐有失明風險。

許多年輕人根本沒想過自己會罹患乾眼症，建議若出現眼睛畏光、怕風等症狀，就要趕緊就醫。（圖／業者提供）

▲許多年輕人根本沒想過自己會罹患乾眼症，建議若出現眼睛畏光、怕風等症狀，就要趕緊就醫。（圖／CTWANT提供）

孫啟欽教授就曾治療過一位14歲的國中女生，「媽媽帶著小妹妹來看診，小妹妹說自己的眼睛感覺很乾。」進一步詢問，發現小妹妹常常熬夜、使用3C產品，當時孫啟欽雖然覺得很像乾眼症的症狀，但小妹妹才只有14歲，「我心裡想『怎麼可能？』沒想到做完檢查之後，真的確定是乾眼症！」

不只醫師難以相信，18歲以下的乾眼症患者也壓根不會想到自己會罹患乾眼症，所以研究顯示，這些未成年患者都是眼睛已經極度不適時才就醫，角膜損傷風險比老年患者增加6.66倍、較一般成年民眾也提高2.7倍。

孫啟欽教授表示，如果角膜破損相當嚴重就可能有失明風險，建議若懷疑罹患乾眼症，可以先透過「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我檢測（https://osdi.com.tw/），若數值超過13分，應儘速至醫療院所就醫。另外，如果總覺得眼睛很乾，眼睛畏光、怕風，同時有灼熱感，也都代表角膜可能有所損傷，要趕緊治療。

上述14歲國中女生及時就醫，因此經過治療便恢復靈魂之窗的健康，但畢竟角膜曾經受損過，是否未來更容易罹患青光眼、白內障等嚴重眼疾？孫啟欽說目前尚未有完整的追蹤研究，但可以想像「答案應該是肯定的」。

乾眼世代1／青少年患者暴增53倍　14歲國中生罹病！醫大驚「怎麼可能？」

▲想知道自己是否有乾眼症，可以先進行「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我檢測，若數值超過13分則建議就醫。（圖／CTWANT提供）

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