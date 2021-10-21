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天冷躲被窩！她「三餐靠老公端上床」　畫面曝網驚呆：高級寵物？

1名女子因懶得下床，老公只得按時將三餐端上床供她享用。（圖／翻攝自中國報）

▲1名女子因懶得下床，老公只得按時將三餐端上床供她享用。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

中國河北省唐山市1名38歲女子小亞（化名）懶惰成性，不但不願意工作，整天躺在床上玩手機，除了上廁所之外皆不離開床，就連三餐都要丈夫按照四菜一湯的標準端上床供她享用，否則就不肯吃飯。近日小亞臥床吃飯的影片被上傳至網路，不少網友看過後紛紛搖頭，「這種老婆寧願不要！」

根據《中國報》報導，小亞父親傷腦筋表示，自己從小對女兒十分溺愛，以至於孩子大學畢業後出社會工作至今，最長的工作還做不到7個月，「她（小亞）不是嫌棄辦公環境太差，就是嫌薪水待遇太低，前前後後換了不下50份工作，最後都沒有找到喜歡的。」

小亞父親說道，原本想讓女兒去報考國營單位，沒想到女兒報名後還是整天躺在床上玩手機，買來的參考書資料根本從來沒念過，考試當天甚至乾脆不去考場赴考，最後自己實在沒有辦法了，只能讓女兒就這樣待在家裡。

對於女兒的婚姻大事，小亞的父親與媽媽也同樣頭痛，委託了不少媒人介紹，但因小亞對另一半的要求極高，除了希望對方事業穩定之外，還要求月收入1萬人民幣以上（約台幣4.3萬元），還要有車有房。最後好不容易才替女兒找到了符合條件的丈夫，完成人生大事。

小亞丈夫起先不知其的生活習慣，婚後才知女方竟懶散成性。隨著天氣入秋，近日當地天氣溫度驟降，小亞變本加厲乾脆整天躲在被窩中，除了上廁所之外都不願下床，就連三餐都要老公親自把飯菜端到床頭才肯吃。小亞丈夫對妻子的生活習性感到十分無奈，卻也不知該如何勸解，只得一再縱容。

新聞曝光後，許多網友看到小亞如此懶散的生活方式，紛紛感到相當驚奇，還有人打趣留言表示，「這不就是傳說中的高級寵物嗎」、「重點是有人養她，供她吃飯啊！沒人養的話自然就會出去工作了」、「這種老婆寧願不要。」

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