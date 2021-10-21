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警官兒遭勞斯萊斯撞飛「昏迷指數6」！母徹夜守候哽咽：擔心到睡不著

周姓騎士遭撞倒地昏迷，其雙親趕到醫院探視徹夜守候。（圖／翻攝畫面）

▲周姓騎士遭撞倒地昏迷，其雙親趕到醫院探視徹夜守候。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

20日晚間9時許，北市一名23歲周姓騎士行經民生東路口時，疑似違規左轉林森北路被一輛要價千萬白色勞斯萊斯撞上，周男騰空翻轉好幾圈才落地，機車也因為漏油當場起火燃燒，警消到場撲滅火勢後，機車已燒到只剩骨架，而勞斯萊斯的水箱罩半毀，騎士經馬偕醫院搶救，昏迷指數從3回升到9。其母親向本刊透露，兒子持續在搶救，指數不到半小時又降下來，心裡很擔心，徹夜守候都不敢離開醫院。

千萬勞斯萊斯的廖姓駕駛，在樹林一帶經營環保公司。（圖／翻攝畫面）

▲千萬勞斯萊斯的廖姓駕駛，在樹林一帶經營環保公司。（圖／翻攝畫面）

據悉，周的父親是警政署3線3星的警政委員周幼偉，其母親則是警廣電台台長宣介慈，她表示，兒子在北部念大學，跟家人感情都很好，昨天一接獲兒子出車禍，就跟丈夫立即趕到醫院探視，她一度哽咽地說，兒子還在昏迷搶救且已超過15個小時都沒醒過來，昨天指數回升到9，今天早上又降到6、7，看到指數起起伏伏，心裡壓力很大且擔心害怕有個萬一。

機車噴飛起火燃燒，燒到只剩骨架。（圖／翻攝畫面）

▲機車噴飛起火燃燒，燒到只剩骨架。（圖／翻攝畫面）

宣介慈說心情著急如焚，一直亂糟糟的，從昨天就跟老公待在醫院，怕陷入昏迷的兒子有什麼緊急狀況，加上指數遲遲沒有起色，現在真的難以言喻，由於兒子都學校、家裡兩邊跑，當天可能是下課回家途中，才會發生車禍。

宣介慈說駕駛目前還沒接觸到，也沒來醫院探視，現在最棘手的就是希望兒子能恢復且趕快醒過來，理賠部分可能等後續再跟對方討論，另外肇責部分也交由中山交通分隊釐清。

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