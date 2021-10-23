要做得多爛才會讓人民罷免他！刪QMax不開心：這是一件悲傷的事

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日上午登場，截至4點結束，而選舉結果也顯示，同意罷免票數已來到7萬7899票，突破罷免門檻7萬3744票，而刪Q總部的發言人Max稍早接受媒體訪問表示，罷免成功本身不是一件值得開心的事情，罷免本身是非常悲傷的事情，一個民意代表要做的多差、多爛、多不及格，才會導致人民要出來拿起罷免權罷免掉他。

立委陳柏惟罷免案23日上午登場，台中市選委會公布陳柏惟原本選區「第二選區」投票人數，總計29萬4976人，根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，相當於需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免才算通過。而稍早投票結果也顯示，總票數已來到同意票7萬7899票，正式突破罷免門檻，罷免案通過。

▲刪Q總部發言人Max表示，罷免案通過不是一件開心的事情，而是一件相當悲傷的事情。（圖／記者鄧木卿攝）



罷免案成功通過，刪Q總部發言人Max也對此回應，「罷免成功本身不是一件值得開心的事情，罷免本身是非常悲傷的事」，他怒批，一個民意代表要多差、多爛、多不及格，導致人民要出來拿起罷免權罷免掉他，並強調「這本身是一件很難過的事情」。Max表示，陳柏惟罷免案的通過，即將要迎來的就是下一次立委補選，他認為不論是藍營或是綠營，絕對都有值得選民的民意代表，呼籲藍綠營都能推派合適的代表出來，替鄉親服務。

至於在推動罷免案時，是否有遭受到民進黨的攻擊，Max透露，民進黨沒什麼攻擊，其攻擊很多是在國民黨，國民黨相對也是，而身為公民本身的他們並沒有被民進黨攻擊到什麼，只是真心的希望下一個民意代表可以真心地為台中鄉親服務。