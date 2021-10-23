第12輪AZ、BNT、莫德納開打！醫曝這疫苗「嚴重過敏反應」最多　

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第12輪AZ、BNT、莫德納開打！醫曝AZ疫苗「嚴重過敏反應」最高　　

▲疫苗持續擴大開打。（圖／記者林悅翻攝）

▲疫苗持續擴大開打。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社

國內迎最大規模疫苗接種，許多人擔心接種後過敏，醫師強調，疫苗過敏發生率很低，國內AZ疫苗過敏發生率僅百萬分之1.89，其次依序為莫德納約1.34、BNT約0.92、高端疫苗約0.72。

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是史上最大規模接種，BNT、AZ、莫德納疫苗全面開打，接種疫苗後的過敏問題令許多民眾擔憂，中央流行疫情指揮中心今天上午舉辦研討會，邀集醫師分享臨床經驗。

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與會的馬偕兒童醫院兒童心臟科醫師李必昌表示，疫苗過敏雖然嚴重，但發生率相當低，根據不同疫苗，過敏反應發生率也略有不同，常見疫苗如白喉、破傷風、百日咳3合一疫苗過敏發生率約百萬分之3.6，德國麻疹疫苗約1.8、流感疫苗約0.8。

在COVID-19疫苗方面，根據衛生福利部疾病管制署統計，截至10月20日，4種疫苗以AZ疫苗出現的嚴重過敏反應最多、約為百萬分之1.89，其次依序為莫德納疫苗1.34、BNT疫苗0.92、高端疫苗0.72。

李必昌說，反觀美國，莫德納、BNT等mRNA疫苗嚴重過敏發生率約為百萬分之2.5至11，AZ疫苗較低約1.8。

進一步分析，美國去年12月14日至今年1月18日期間，疫苗嚴重過敏者自27歲至60歲都有，其中81%過去有過敏病史，33%曾有藥物、疫苗、食物嚴重過敏史；至於過敏發生時間，有71%在接種後15分鐘內發生、86%在30分鐘內發生，以皮膚症狀為主，包括蕁麻疹、血管水腫、喉嚨緊緊的，但個案最後全數恢復。

李必昌指出，根據目前了解，COVID-19疫苗過敏可能和「賦形劑」有較直接的關係，mRNA疫苗賦形劑為聚乙二醇，阿斯特捷利康（AZ）、嬌生、諾瓦瓦克斯（Novavax）則為聚山梨酯，國產高端疫苗則使用不同賦形劑，可能是過敏反應較少的原因之一。

李必昌提醒，疫苗過敏症狀主要集中在5大系統，包括「皮膚」可能出線紅疹、蕁麻疹、紅腫、癢、發熱；「呼吸道」可能出現咳嗽、嘯鳴、胸痛、胸悶、吞嚥困難、鼻塞；「腸胃道」症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛；「心血管」症狀則有頭暈、頭重腳輕、蒼白、休克；「神經」症狀則可能有「快要死掉」的感覺，提醒民眾接種後可特別留意。

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