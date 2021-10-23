佔確診數6％！　英國宣布將「AY.4.2」變種毒株列入調查

▲英國民眾入場觀看歐洲足球聯賽前須先檢查疫苗接種證明。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國21日新增超過5萬例確診，創下7月中旬以來最高紀錄，除了有人呼籲要恢復嚴格防疫措施外，專家也開始著手研究被稱為Delta+的變種毒株「AY.4.2」，目前約有6％的英國確診者是感染此種病毒。

Delta取代Alpha成為主要流行毒株後，英國在2021年5月將其列為高關注變異株，接著在2021年7月，專家首度發現Delta子系毒株AY.4.2。目前Delta病毒仍為英國流行的主要毒株，而感染AY.4.2的病例也在持續增加；據統計，約有6％的確診病患是感染AY.4.2毒株。

英國衛生安全局（UKHSA）表示，將已經將AY.4.2列入「正在調查的變種」類別，以反映其可能造成的風險；不過，目前還沒有證據顯示，它會造成更嚴重的症狀。UKHSA專家指出，這種變種不太可能造成大規模流行，疫苗也仍舊有效，但在英國的增長率可能會繼續提高。

BBC指出，目前新冠病毒有數千種不同類型或變體在世界各地傳播，病毒仍在不停地變異，所以出現新的毒株並不奇怪。美國、丹麥和南韓也都有出現AY.4.2毒株的感染病例，但數量持續下降。

英國已經開始針對高危險人群提供第三劑疫苗加強針，現在也沒有需要新疫苗的跡象，UKHSA首席執行官哈里斯（Jenny Harries）說，官方給予的公共衛生建議，並不會因為是變種病毒而有所不同，「請符合條件的民眾，盡速施打加強針。」

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