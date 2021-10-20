球隊教練性侵學生未如實通報　監院彈劾青溪國中前後任校長

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院20日指出，桃園市青溪國中前後任校長張秋銘、沈亞丘及學務主任黃光榮等人，違法提供劍道館供棒球隊學生充當宿舍、聘任不符資格的教練，對於教練性侵害及不當體罰學生，未善盡監督之責、違反《性平法》召開會前會，意圖讓學校主管說詞一致，因此通過彈劾3人。

監察院教育及文化、內政及少數民族、司法及獄政委員會聯席會議在2019年9月12日審議通過調查報告，糾正青溪國中，並要求對20餘位學生受害事件啟動調查、將黃姓教練移請檢察機關偵辦、檢討議處違失人員，並將張秋銘等多名未依法通報之教育人員，移請桃園市政府社會局裁罰。

監察委員王美玉、紀惠容、張菊芳、葉大華20日發布新聞稿表示，張秋銘、沈亞丘、黃光榮在任職桃園市青溪國中校長、學務主任期間，違法提供不具住宿用途的劍道館，提供棒球隊學生住宿，甚至聘任不符教練資格的黃姓教練。

監委指出，黃教練性侵害、性騷擾學生，張秋銘等3人未盡監督之責，導致青溪國中處理該等事件有嚴重違失。此外，針對另名陳姓總教練體罰學生案件，張秋銘於回復桃園市政府教育局的公文中，竟載明可施予學生「暫時性疼痛」的體罰，嚴重忽視、淡化及曲解體罰事實。

監委再指，沈亞丘、黃光榮在監察院赴該校實地履勘調查前，違法召開會前會，對案情調查，進行模擬演練監委可能詢問的問題，意圖讓學校主管說詞一致，嚴重違反《性別平等教育法》及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定，以上3人均核有重大違失，因此依法提案彈劾。

監委發現，黃姓教練自2016年起，涉嫌對學生有性侵害、性騷擾行為，直到2018年1月才被發現，侵害時間近2年，顯示兒少被侵害時，往往囿於師生權勢關係、家長的態度，及求助的環境及管道不安全、不友善，多數兒少被害者選擇隱忍，黑數持續存在。

此外，經過監察院清查，黃姓教練總共對22位學生有性侵害或性騷擾行為，卻只有2名被害兒少提出告訴，監委呼籲政府機關應改善兒少的求助環境，並請家長們能多多傾聽孩子的聲音，將兒少意見納入考量。

監委表示，學校維護學生就學權益及人身安全責無旁貸，以本案為例，教練與學生之間存有權力不對等的關係，教練握有學生是否能上場打球及參加比賽的權利，學生被體罰後不敢說，甚至歸咎於自己不好。

監委強調，教師體罰學生，是法律不允許的行為，呼籲教育人員在教導學生應遵守法律時，自己也須尊重學生的身體自主權與人格尊嚴，一旦發現其他教育人員體罰學生的違法行為時，不要包庇，應依法如實通報。