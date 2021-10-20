　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

球隊教練性侵學生未如實通報　監院彈劾青溪國中前後任校長

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院20日指出，桃園市青溪國中前後任校長張秋銘、沈亞丘及學務主任黃光榮等人，違法提供劍道館供棒球隊學生充當宿舍、聘任不符資格的教練，對於教練性侵害及不當體罰學生，未善盡監督之責、違反《性平法》召開會前會，意圖讓學校主管說詞一致，因此通過彈劾3人。

監察院教育及文化、內政及少數民族、司法及獄政委員會聯席會議在2019年9月12日審議通過調查報告，糾正青溪國中，並要求對20餘位學生受害事件啟動調查、將黃姓教練移請檢察機關偵辦、檢討議處違失人員，並將張秋銘等多名未依法通報之教育人員，移請桃園市政府社會局裁罰。

監察委員王美玉、紀惠容、張菊芳、葉大華20日發布新聞稿表示，張秋銘、沈亞丘、黃光榮在任職桃園市青溪國中校長、學務主任期間，違法提供不具住宿用途的劍道館，提供棒球隊學生住宿，甚至聘任不符教練資格的黃姓教練。

監委指出，黃教練性侵害、性騷擾學生，張秋銘等3人未盡監督之責，導致青溪國中處理該等事件有嚴重違失。此外，針對另名陳姓總教練體罰學生案件，張秋銘於回復桃園市政府教育局的公文中，竟載明可施予學生「暫時性疼痛」的體罰，嚴重忽視、淡化及曲解體罰事實。 

監委再指，沈亞丘、黃光榮在監察院赴該校實地履勘調查前，違法召開會前會，對案情調查，進行模擬演練監委可能詢問的問題，意圖讓學校主管說詞一致，嚴重違反《性別平等教育法》及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定，以上3人均核有重大違失，因此依法提案彈劾。

監委發現，黃姓教練自2016年起，涉嫌對學生有性侵害、性騷擾行為，直到2018年1月才被發現，侵害時間近2年，顯示兒少被侵害時，往往囿於師生權勢關係、家長的態度，及求助的環境及管道不安全、不友善，多數兒少被害者選擇隱忍，黑數持續存在。

此外，經過監察院清查，黃姓教練總共對22位學生有性侵害或性騷擾行為，卻只有2名被害兒少提出告訴，監委呼籲政府機關應改善兒少的求助環境，並請家長們能多多傾聽孩子的聲音，將兒少意見納入考量。

監委表示，學校維護學生就學權益及人身安全責無旁貸，以本案為例，教練與學生之間存有權力不對等的關係，教練握有學生是否能上場打球及參加比賽的權利，學生被體罰後不敢說，甚至歸咎於自己不好。

監委強調，教師體罰學生，是法律不允許的行為，呼籲教育人員在教導學生應遵守法律時，自己也須尊重學生的身體自主權與人格尊嚴，一旦發現其他教育人員體罰學生的違法行為時，不要包庇，應依法如實通報。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／笑笑發聲了！不知小玉在犯罪：我比誰都難受
90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃
曾和成龍對打！男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊
快訊／基隆市議員韓世昱涉貪　「列被告」檢調漏夜偵訊
鬧區驚見3公尺巨蛇盤踞空中　路人全嚇傻
情侶大玩前空翻　她整件洋裝被男友扯到「剩內衣褲」
陳芳語新歌登世界MV趨勢　榜上唯一中文歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

「做得很累！做換臉謎片像機器人」 小玉自述被抓鬆一口氣：壓力好大

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

「我牛棚投得好好的...」鄭凱文轉先發賭對了　拿12勝破兄弟紀錄

快訊／笑笑發聲「我比誰都難受」！不知小玉在犯罪：早知道一定會阻止

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

吳念庭無安吞2K、王柏融代打敲安　西武主場最終戰勝火腿

只顧打電動害失智媽走失　羅平角色被罵不孝子：壞到自己都想打

賓士貓霸氣摟伴滿是粉紅色泡泡　奴才笑：結紮難忘恩愛過

全運會／向俊賢跳高重返2M21奪金達標亞運　感謝學弟緊追超有壓力

曾和成龍對打…男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

快訊／基隆議員父子檔涉貪　韓世昱、韓良圻「列被告」漏夜偵訊

粉絲鬧到被官方開鍘！趙麗穎二度合作王一博破局　新戲男主角曝光

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

海軍曝一五一艦隊清甜美女上士　網暴動：簽10年也甘願！

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

更多熱門

相關新聞

日光19棧　融合青埔的繁華與自然

日光19棧　融合青埔的繁華與自然

桃園最熱「青埔重劃區」，位於中壢與大園區的交界處，是目前北部面積最大的重劃區，擁有桃園高鐵、機場捷運、大竹交流道等交通樞紐，往返南北都極為便利，許多購屋預算受限的人，也逐漸向青埔外圍擴散，開始選擇重劃區外的房子，並鎖定距離青埔車程約10分鐘以內的低總價、低首付房型。

女子列車上遭性侵　目擊乘客「只拍攝不報警」

女子列車上遭性侵　目擊乘客「只拍攝不報警」

惡男騙癲癇女性侵　二審判4年半

惡男騙癲癇女性侵　二審判4年半

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

中壢20：00送肉粽！送煞路線曝光網傻眼

中壢20：00送肉粽！送煞路線曝光網傻眼

關鍵字：

青溪國中桃園性侵監察院彈劾王美玉紀惠容張菊芳葉大華

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

第2波農遊券幸運數開出！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面