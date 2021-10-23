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LIVE／陳柏惟罷免案開票！挺Q總部湧入支持者

記者游瓊華、白珈陽、林昱萱／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案於下午4時截止投票，而目前反對罷免陳柏惟的挺Q總部也陸續湧入支持者，於總部等候最終結果出爐。對此，《東森新媒體ETtoday》也將在現場為您帶來最新情況。

台中市選委會公布陳柏惟原本選區「第二選區」投票人數，總計29萬4976人，根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，換算下來需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免才算通過

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ET快訊
快訊／同意票數突破7萬　快到「73744門檻」！
快訊／陳柏惟罷免案　「章魚里」票數出爐
快訊／同意票62433持續領先　挺Q現場氣氛低迷
史上最高！陳柏惟罷免投票率飆52.63%　高出韓國瑜10.4
快訊／同意飆破6萬票！　距罷免門檻只差1.3萬票
陳柏惟穩了？　林濁水預測：同意罷免的「註定達不到25%」
3Q還是刪Q？陳柏惟罷免投票發聲：民主最後一哩路
快訊／同意票過5萬票！　領先快3000票
快訊／陳柏惟罷免案　「總投票率」出爐
快訊／同意票破5000！　雙方激戰咬超緊
陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊！　鄉民狂喊刺激
陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆
快訊／陳柏惟罷免開票　雙方票數拉鋸！

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