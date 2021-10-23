LIVE／陳柏惟罷免案開票！挺Q總部湧入支持者

記者游瓊華、白珈陽、林昱萱／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案於下午4時截止投票，而目前反對罷免陳柏惟的挺Q總部也陸續湧入支持者，於總部等候最終結果出爐。對此，《東森新媒體ETtoday》也將在現場為您帶來最新情況。

台中市選委會公布陳柏惟原本選區「第二選區」投票人數，總計29萬4976人，根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，換算下來需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免才算通過