獵龍高手進駐！2周狂抓243隻綠鬣蜥　二林溪「清零戰」開打

▲彰化二林溪綠鬣蜥氾濫，2獵人2周狂捕243隻。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

綠鬣蜥曾作為台灣人的潮流寵物，卻因其體型隨著時間越來越大，模樣不再可愛而逐漸被人遺棄，最終因其強盛的繁殖力在野外氾濫，危害台灣生態，也讓不少民眾轉投身「獵龍」志業，當中更有2名來自南投縣的原住民職業獵人進駐二林溪流域，2星期就強力移除243隻！未來他們長期抗戰，直到完成清零任務。

綠鬣蜥因在野外不斷繁殖，已對台灣原生種造成危害，其中又以彰化縣二林溪的氾濫情形最為嚴重，林務局和彰化縣農業處透過「彰化野鳥協會」尋獲「獵龍高手」，2名來自南投縣的原住民職業獵人，竟然不到2星期就已移除243隻綠鬣蜥，平均一天移除17餘隻。

▲綠鬣蜥除造成農民農損外，更對台灣原生種棲地造成嚴重威脅。（圖／記者姜國輝攝）



野鳥協會理事長謝孟霖表示，2名原住民青年為職業獵人，對於獵物的移動相當敏銳，命中率相當高，先前也曾委託他們移除害鳥埃及聖鹮，成效相當驚人，此次再度委託他們「獵龍任務」，成效也相當驚人，綠鬣蜥的屍體已堆成滿滿一箱。

謝孟霖指出，綠鬣蜥的移動速度相當快，但無暇影響2名獵人的準度，2人會針對獵物的大小，計算距離的長短，選擇適合的武器，最高一天可捕獲40隻綠鬣蜥，未來2人也會進駐二林溪直到完成「清零」任務。但謝孟霖也透露，近年來常有「假日獵龍團」出現，但由於短時間移除容易驚擾綠鬣蜥，反而造成綠鬣蜥的棲地擴散，未來將採「棲地移除認養模式」，委託專業獵人長期進駐，希望民眾近期勿到二林溪旁觀看，「讓專業的來」。