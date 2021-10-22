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感受生命的完整！頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」

▲頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲喜樂小兒麻痺關懷協會到雲林斗六球場觀看棒球比賽。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

一般人進場看球賽很簡單，但對於身障朋友來說，經常面臨交通車的安排、球場座椅、志工人力和經費上的短缺等問題，看球的夢想沒有機會飛出本壘，讓他們在球場外止步。中華職棒21日在斗六球場進行味全龍隊與富邦悍將隊賽事，頂新和德文教基金會二度邀請來自彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會20多位身障者到場近距離觀賞球賽，帶著自備加油應援道具，喊加油喊到沒聲仍舊繼續吶喊，超熱情！

▲頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲(下方)為麥寮高中棒球隊 (上方)為喜樂小兒麻痺關懷協會自製加油道具幫味全龍加油。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會陳忠盛理事長說，身障者也有棒球夢，他憶起童年住在喜樂保育院的時光，這群小兒麻痺孩子很羨慕一般的孩子可以踢足球、玩過五關，於是瑪喜樂阿嬤在院內教他們玩棒球，讓他們了解自己和一般的孩子沒有不同，讓他們感受生命的完整。

▲頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲受邀觀賽小球員看到味全龍吉祥物威地開心打招呼。

從未想過可以親自走進棒球場看職棒賽事，感受比賽緊張的氛圍，在頂新和德文教基金會安排下，喜樂小兒麻痺關懷協會受邀參加今年三月味全龍在天母球場開幕首戰，陳忠盛理事長和許多進場的身障員工當天第一次觀看現場職棒比賽。

▲頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲由頂新和德文教基金會長期支持捐贈設備的永靖國中棒球隊到場觀賽。

時隔半年，頂新和德文教基金會魏應充創辦人來到協會實地了解因疫情影響的營運需求問題，也指示基金會在後續盡量予以協助，因此也意外在辦公室的牆面上發現一大片紀念海報，十分醒目，經過詢問後，才知道他們為了珍藏回憶，把三月份受邀到天母看球巡禮的照片放大印出來，象徵自己完成了不可能的任務！

▲頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲喜樂小兒麻痺關懷協會，將第一次到天母球場看味全龍棒球比賽的珍貴回憶印成海報。

魏應充創辦人感動承諾要再邀請彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會的員工進球場觀賽，鼓勵他們突破障礙，繼續為自己所熱愛的興趣與夢想前進，成就21日這場愛心棒球之旅。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，自疫情延燒以來，基金會透過不同的管道與方式，協助社會弱勢與社福團體自立共好，此次也以邀請觀賽來支持他們培養多元休閒活動、無礙融入社會。

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