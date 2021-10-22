夜闖詭異海域摸蛤！強風狂吹他失溫受困沙洲　手機成救命光明燈

記者唐詠絮／彰化報導

台中清水區1名50多歲男子，昨日到彰化伸港什股海域摸蛤，整個人卻受困在沙洲內，風勢強勁下疑似受到驚嚇而失溫全身冷颼颼，情況非常危急，消防局據報後緊急派遣線西、伸港消防分隊到場救援，所幸在距離岸邊位置約100公尺遠的海面上，看到有一道微弱的光線，連夜用搖控救生圈將人平安救回。

▲男子闖伸港什股水域受困沙洲。（圖／彰化消防局，以下同）

▲伸港什股水域離岸100公尺處找到受困民眾。

救災人車於19時15分抵達現場，現場風速約4級風，氣溫持續下降，海中一片漆黑，無從尋找受困民眾，後來在海中發現有手機手電筒的搖曳燈光，這才發現受困民眾的位置，依靠對方手機的燈光判斷，確定是在伸港什股海域距離岸邊位置約有100公尺遠的地方。

▲水上救生飛翼(搖控救生圈)。

由於受困者與岸邊之間隔了一片蚵田跟一條深度不詳的海溝，由消防隊員攜帶救生衣及頭盔及水上救生飛翼(搖控救生圈)一同前往將人救回，這名男子受到驚嚇人也失溫，隨即送往彰濱秀傳醫院救治。

伸港什股海域為公告禁止進入，主要是地形特殊，離海岸線越遠，地勢越高，許多民眾看見退潮時可以步行到外海，或開車沿蚵車走的蚵道進入海灘，但等到漲潮時才發現已無退路而受困，非常詭異，過去常有民眾受困潮間帶沙洲的意外事件發生，彰化縣消防局第一大隊大隊長劉錫垣提醒民眾切勿進入。

▲大叔闖伸港什股水域被救。