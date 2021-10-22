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全聯拋震撼彈收購大潤發　網笑：大福利熊時代來了

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

▲全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

全聯福利中心在今（22）日晚間宣布，將收購台灣的大型連鎖量販店大潤發，為市場拋下一記震撼彈。其實早在月初全聯董事長林敏雄針對家樂福、大潤發傳出出售消息，就曾鬆口指出「都有找過他」，但當時以時間點敏感為由，並沒有給出一個明確的答案，如今確定收購的新聞稿發布之後，網路上也掀起一股討論的浪潮。

大潤發自1996年由潤泰企業集團總裁尹衍樑創設，目前在台灣有20間量販店、1間鮮食集及1間便利店，共22間分店，發展規模僅次於家樂福，為台灣排名第二的零售型量販店。對於大潤發遭到全連收購的新聞傳出後，有網友在 PTT 八卦板分享全聯收購大潤發的新聞並指出，「便宜的生鮮大賣場沒囉？以後大潤發改叫大全聯嗎? 」

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對此，眾多網友在留言處紛紛表示，「全聯大帝國」、「全聯要一統江湖了？」、「全聯真的厲害，越做越大」、「發哥，請支援收銀」、「以後可以在量販店聽到福利熊了」、「開啟大福利熊時代」、「以後到處都是請支援收銀」、「併購之鬼」、「意味著福利熊熊福利會在大潤發聽到嗎？」、「怎麼是大潤發，我以為會是家樂福欸」、「全聯是最願意走入偏鄉的連鎖店」、「大潤發完全不長進，被打趴轉賣很正常」。

不過，也有另一派網友認為，「消費者選擇越來越少了，慘」、「公平會同意嗎」、「一家獨大，要漲價了」、「平價的大賣場又少一間了」、「對消費者不是好事」、「這樣沒壟斷市場嗎」、「以後市場沒有競爭，消費者只能硬吃？」

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