最爽的掃除工作！過來人激推「1樣」學生時代必選：偷懶很自在

▲大家比較想做哪個掃除工作？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

絕大部分的人在學生時代都有打掃過學校，有網友就好奇，眾多掃除工作之中，大家最想做的是什麼？討論文一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言回應，「擦窗戶最輕鬆吧」、「擦櫃子，再來擦玻璃」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「小學時打掃工作的第一志願是啥」為題丟出討論，提到以前讀小學時，早上和下午都各有一次掃除時間，工作內容舉凡擦窗戶、掃地、拖地等，在這之中，大家最想做的工作是什麼？

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貼文曝光後，許多人都認為擦窗戶相對輕鬆，「擦窗戶，拿報紙滑一下就過了」、「擦窗戶可以超混」、「擦窗戶最爽，每次都搶這個職位」、「擦窗戶吧，真的爽」、「窗戶啊，正常人又不太會摸玻璃，髒也很快處理」。不過也有些人不認同，直言「會覺得擦窗戶爽的，一定沒被刁過窗溝」、「窗戶是屎缺，整潔評分很看窗戶」、「窗戶累死，還要用報紙」。

▲擦窗戶評價兩極，而「外掃區」則是讓網友一致覺得相對輕鬆的工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

擦窗戶的評價兩極，而「掃外掃區」則是讓不少網友都覺得相對開心的工作，「外掃區，在外面偷懶最自在」、「外掃區，不太會檢查又可以晚回教室」、「外掃最爽，下雨還可以不用打掃」、「倒垃圾跟外掃，小時候都在玩」、「外掃應該是最爽的，如果跟好朋友一起的話」。

此外，還有些網友回應，「擦黑板吧」、「倒垃圾or回收」、「倒垃圾～喜歡上課時間到了還在外面走或是穿背心出公差」、「倒垃圾，還可以偷跑去合作社」。