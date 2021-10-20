「最貴速食店」摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵：其他間沒得比

▲摩斯漢堡較高，有網友好奇摩斯是如何立足於速食業。（圖／翻攝自臉書／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

網搜小組／閔文昱報導

台灣速食店林立，各式各樣的炸雞、漢堡品牌深受民眾們的喜愛，也因此競爭相當激烈，其中，摩斯漢堡是被大家評為餐飲價位最高的連鎖速食店，因此就有網友好奇詢問，「摩斯的優勢在哪？」引發熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，摩斯漢堡是台灣的三大速食之一，但很多人都說貴，因為一個套餐就將近200元，比較精緻分量看起來也比較少，「但看熱量，根本沒有比較少，一個套餐加一加 600卡以上的熱量。」好奇詢問，相比其他家，「摩斯是真的比較好吃還是捧出來的？」

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▲不少網友點出，「餐點好吃」跟「紅茶好喝」是關鍵。（圖／資料照）

文章發出沒多久，就吸引許多喜歡吃摩斯的常客點出2大主因，「紅茶才是本體」、「比麥當勞肯德基好吃啊」、「蠻好吃的」、「辣味摩斯漢堡真的很好吃」、「當然好吃啊」、「紅茶讚」、「為了好喝的紅茶」、「好吃，現在也沒比麥當勞肯德貴多少了」、「每個人口味不同，我自己覺得好吃」、「紅茶真的其他間沒得比」。

不過也有鄉民抱持不同意見，認為「份量小又等超久，而且完全不知道好吃在哪裡」、「越來越難吃，以前有帶骨熱狗時真的不錯」、「跟美式速食店味道差很多，好不好吃見仁見智，但我覺得沒有那個價值」、「不要說肥宅，那份量一般人都吃不飽」、「普通人都吃不飽」。

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