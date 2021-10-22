水煮開「要開抽油煙機」吸致癌物？網提「錯誤1觀念」醫護粉專解答了

▲煮開水幾乎是民眾每天的日常事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

「煮開水」可說是民眾例行的生活日常，有專家曾表示，開水煮開後要打開蓋子再煮個幾分鐘，以除去自來水中的氯氣。就有一名網友表示，家裡煮開水時會打開抽油煙機，以便吸除氯氣，但是被朋友說是多此一舉。對此，有人解釋，自來水中的氯含量非常低，不會有危險；醫護粉專也曾對此提出解答。

一台網友在PTT以「煮開水的時候開不開抽油煙機？」為題發文，表示朋友看到自己煮開水時開抽油煙機，非常驚訝還問為什麼要這樣，「我就說要讓氯被吸走阿，把水煮開不就是為了殺菌跟讓氯蒸發嗎」，認為氯就算變成氣體也還在空氣中，所以要打開抽油煙機將之吸走。

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沒想到原PO友人對於這個說法感到不以為然，「我朋友居然跟我說我想太多，氯才不會這樣就被吸走」，讓原PO不禁好奇大家都是怎麼煮水，便以「煮開水的時候開不開抽油煙機」為題，尋求網友意見。

貼文一出不少網友表示，自己也會開，但是為了抽走熱氣，也有鄉民表示，「自來水中的氯很低喔，對人體無害，是揮發性物質」、「自來水氯離子含量低於空氣中氯氣危險濃度，怎麼煮都不會危險啦」。

針對「煮開水要不要開抽油煙機」這個問題，其實醫護粉專「美的好朋友」曾公開正解，煮開水會釋出三鹵甲烷到空氣中，但濃度極低，要因煮開水吸入氯仿而致癌，理論上機率非常低，所以到底要不要開抽油煙機，很難有明確答案，但如果民眾擔心因而致癌，想開也可以，只是要注意電能消耗。

▲醫護粉專對於煮水是否要開抽油煙機提出解答。（圖／翻攝自美的好朋友臉書）