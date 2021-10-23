罷免陳柏惟通過！刪Q成功「3大關鍵」曝　王子要復仇了

▲罷免陳柏惟通過！刪Q成功「3大關鍵」曝，前立委顏寬恆要復仇了。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中第二選區、基進黨陳柏惟罷免案今天投票，今日投票率達 51.72％，投票結果出爐，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，陳柏惟遭罷免成功。學者直言，過去1年陳柏惟未受在地人認同、大環境不若2020總統大選具優勢，反韓氛圍削弱；更重要的是，這場罷免大戰顏家動員宮廟系統、地方派系策略奏效催出組織票，讓去年落選的顏寬恆，王子復仇記成功上演。

台中市第二選區投票人數總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。陳柏惟罷免案今天投票結果出爐，同意罷免7萬7899票、不同意罷免7萬3433票，陳柏惟遭罷免成功。

▲陳柏惟遭罷免通過！東海大學政治系教授沈有忠點出刪Q成功3大原因。（圖／記者游瓊華攝）



東海政治系教授沈有忠表示，台中市第二選區跟曾遭罷免的高雄黃捷、桃園王浩宇的選區都很不一樣，中二選區強調組織、宮廟系統或地方派系，所以顏家在先天上就佔據了很強大的優勢。

沈有忠提到，去年前立委顏寬恆落選後，顏家仍持續深耕在地，包括自己以及父親顏清標、妹妹顏莉敏（現任台中副議長）等全家人對選民服務未曾停歇，都會使得顏家對選民有恩庇侍從的關係存在，這對陳柏惟先天上來講，相比王浩宇、黃捷等罷免案來說，一開始就處於劣勢。

▲未被在地人認同、顏家動員成功都是刪Ｑ成功原因。（圖／記者游瓊華攝）



此外，對選民來說最有感的就是路平、燈亮、水溝清等貼近民生的議題，但陳柏惟在媒體上面的曝光，大概都是在處理兩岸的問題，砲火犀利、鋒芒畢露，但始終未接地氣，使得陳柏惟在地經營一年多，卻仍未被在地認同，是一個很重要的關鍵，即是他「始終高高在上」，但民眾可能還是更希望看到的是一個親民、鄉土，有一些在地氣息立委來照顧。再者，陳柏惟當選了之後，民眾期待他做到的東西沒有做到，這次王子（顏寬恆）要復仇了，大家應該要出來還顏寬恆一個公道。

最後原因，就是投票氛圍欠缺2020總統大選張力，因為去年有很多返鄉投票的民眾，並非回來投給陳柏惟，許多人是為反對韓國瑜回家鄉順便投給陳柏惟，但這次少了這樣的條件，且從過去幾次的罷免案來看，罷免案本來就是想要罷免的人會較積極出來投票、有較強的凝聚力，但原本支持陳柏惟的不會為了要反罷免的出來投，即使連韓國瑜的案子都是。