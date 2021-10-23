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全聯震撼收購大潤發　學者：家樂福一定會緊張

文／中央社記者曾智怡台北22日電

超市龍頭全聯福利中心今天宣布收購量販二哥大潤發，引發業界震撼。學者指出，短期內會牽動市占率，「家樂福一定會緊張」；長期則需觀察合併後科技數據、人力等整合狀況，才能判定這場合併案是否真達到加乘效果。

▲全聯。（圖／記者許逸群攝）

▲全聯超市外觀。（圖／記者許逸群攝）

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商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍接受中央社記者採訪時表示，併購一定要互補，對全聯而言，收購大潤發具拓展超市以外版圖作用，「因為量販是另外一個客群，加上現在這時間點要找大地方蓋量販，不是那麼容易」，合併即能達到業種、業態互補效果。

至於對零售市場的後續影響，李世珍指出，在社區型超市部分，雙方合併後會打擊到美廉社、家樂福小型超市等；受影響的量販型店鋪，主要是商品同質性高、價格相近的品牌，家樂福量販店正是一例；反觀好市多因以販售國外、量多型商品為主，定位稍有不同、較不受影響。

家樂福為量販龍頭，和「二哥」大潤發一樣，近期求售消息頻傳，如今全聯出手買下大潤發，象徵將與剛併購頂好超市的家樂福正面對決。

李世珍認為，此勢必造成同級競爭，「家樂福一定會緊張」，也會密切觀察全聯和大潤發合併後，將對大潤發造成哪些改變並審慎因應，才能維持原來地位。

李世珍分析，大潤發在服務科技創新方面，「比家樂福還前面」，在賣場科技運用表現亮眼，像是顧客能在賣場購物當下，就透過App掃描欲購買商品條碼後直接結帳，增添消費者便利度，優化購物體驗；反觀家樂福雖有電子貨架，電子標籤、自助結帳系統等科技嘗試，但仍舊不是那麼普及、全面。

針對數位科技應用，李世珍說，全聯PXPAY整合線上線下也有出色表現，從一個家庭一張實體福利卡，「現在變成每個人都有數位卡」，能從中紀錄每一位消費者的消費習慣。換言之，若雙方能善用數位轉型後的各項數據進行後續分析，效果不同凡響。

整體而言，李世珍認為，雙方合併「短期市占率多少有些牽動」，可能帶來短期紅利，例如消費者會因好奇而前往消費；長期而言，「畢竟競爭對手也不是死的，會想因應對策」。

因此，李世珍說，後續兩家資訊數據的整併與串接能否扎實尤為關鍵，過程中有3個課題要克服，包含個資等法令問題、資料互通技術以及人為因素；意即雙方是否真的願意分享各自擁有的數據，最後才能判定這場合併案是否真能達到加乘效果。

 

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