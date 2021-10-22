朱高正癌逝！邱毅慟「難以名狀的哀傷」　曝：他是我政治的啓蒙者

▲朱高正。（圖／東森新聞）

記者蘇晏男／台北報導

有「民主戰艦」之稱的前立委朱高正22日晚間因大腸癌病逝於萬芳醫院，享壽67歲。對此，前國民黨立委邱毅表示，很驚訝，也特別激動，難以名狀的哀傷，只能祝福老友一路走好，未來在天國相會了。另外，邱毅也透露，朱高正是他政治的啟蒙者。

邱毅22日晚間得知朱高正病逝後，透過臉書表示，「不久前，朱高正還邀請我去演講，沒想到這一別竟成了天人永隔」。邱毅指出，朱高正是台灣政壇的傳奇人物，他在1980年代號稱「民主戰艦」，是顛覆立法院腐朽文化，促使老立委全面退職的關鍵人物。有人批評他將打架鬧事帶進立法院，但其實他是想用強烈肢體衝突來引起話題。

邱毅表示，朱高正是民進黨創黨元老，但他反對民進黨走台獨路線，並因此退出民進黨，另組社民黨。「在1993年我與李登輝鬧翻成為欽命要犯時，朱高正是少數敢挺身助我的正義之士」，而朱那篇針對前總統李登輝「天下至廣非一人可獨治」的鴻文，曾洛陽紙貴，傳頌一時。

邱毅也回憶道，「1994年，朱高正與新黨合作，參選首屆台灣省長，面對宋楚瑜和陳定南兩大對手，朱高正請我出馬助選。整整半年時間，我陪他南征北戰，做了上百場演講，兩人並偕同赴嘉義地檢署激烈抗爭，可以説是具革命情感的戰友。選後，新黨中央屬意我和朱高正分別在高雄南北區選立委，我因要回歸中華經濟研究院而拒絕，朱高正則高票當選。」

「之後，新黨發生內鬨，朱高正又離開新黨，成為無黨籍身分，我則加入宋楚瑜領導的親民黨，我們又在高雄選區成為競爭者，這次是我高票當選，朱高正則意外落選。立委落選後，朱高正將發展重心轉移到大陸，很多年後，我因追打陳水扁貪污弊案而即將入獄，久違的朱高正突然出現邀我一聚，並以過來人身分提供寶貴的坐牢經驗，提醒我注意安全，不要被陰謀暗殺」。

邱毅表示，往後又經過了很多年，他在大陸一些國學研討會偶而遇見朱高正，「在發言時我總提到他是我政治的啓蒙者。看得出來，他情緒有些激動，似乎又回到當年叱咤風雲的神態」。

邱毅說，乍聽記者傳來朱高正去世的消息，很驚訝，也特別激動，難以名狀的哀傷，只能祝福老友一路走好，未來在天國相會了。