快訊／「民主戰艦」朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

▲前立委朱高正22日晚間因大腸癌病逝，享壽67歲。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

被稱為「民主戰艦」的前立委朱高正，今天（22日）晚間因大腸癌病逝，享壽67歲。前立委林正杰也在臉書證實，朱高正22日晚間7點多在萬芳醫院病逝，「所做已做，不枉此生，安息吧，同志」。

林正杰回憶，1986年9月24日（九月街頭示威之間）在周清玉家，他提議藉街頭群眾掩護，立刻組黨，朱高正拿著影印紙，一個一個要大家簽名，後來他跳桌大鬧立法院，逼迫老立委退休，對國會全面改選，起了關鍵作用，「在台灣的民主運動，朱高正貢獻厥偉」。

他說，朱高正在民進黨成立之初，就反對民進黨台獨路線，退黨，組黨。他學問深厚，對朱熹儒學、康德學說、易經有相當的造詣，「高正，所做已做，不枉此生，安息吧，同志」。

朱高正早年參與黨外運動，1986年成為民進黨創黨人之一，後因反對台灣獨立運動及台獨黨綱而退黨，出走後創立「中華社會民主黨」，但屢次參選均敗選，後加入新黨，1997年被新黨開除後，才漸漸退出政壇，專注於學問研究。

許多人聽聞朱高正病逝的消息後，紛紛到新聞下留言哀悼，「老先生留芳千古」、「朱老師一路好走」、「真的是好人不長命，老先生一路好走」、「尊敬的朱高正委員，一路好走」、「朱大哥一路走好，謝謝為台灣民主貢獻心力」。

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