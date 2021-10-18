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甜點控下午茶開吃了超商「滿餡莓果泡芙、抹茶銅鑼燒」新登場

▲▼全家最新甜點黑醋栗優格泡芙、星野完全抹茶銅鑼燒。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新甜點來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新甜點開吃了！繼7-11開賣3款北海道鮮奶油甜點後，全家也推出2款邪惡甜點，首推抹茶控必吃的「星野完全抹茶銅鑼燒」，使用宇治抹茶製成外皮後搭配綿密紅豆、抹茶寒天奶油餡，每一口都能吃到清新茶香和紅豆甜，另一款則是酸甜莓果泡芙搭配優格內餡，通通要衝嚐鮮。

▲▼全家最新甜點黑醋栗優格泡芙、星野完全抹茶銅鑼燒。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼泡芙、銅鑼燒夾了滿滿內陷。

▲▼全家最新甜點黑醋栗優格泡芙、星野完全抹茶銅鑼燒。（圖／記者蕭筠攝）

全家最新甜點來了，首推這顆「星野完全抹茶銅鑼燒」，是採用伊藤園抹茶粉製成抹茶外皮，夾進屏東農產紅豆製成的內餡，以及抹茶加寒天調和的奶油餡，每一口都能吃到清爽又帶有濃郁茶香的罪惡口感；另一款「黑醋栗優格泡芙」則是選用軟Q泡芙皮，大口咬下吃得到滿滿黑醋栗卡士達及優格鮮奶油，酸甜的莓果滋味讓人忍不住一口接一口，10月20日正式開吃。

▲▼北海道鮮奶油甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11也吃得到北海道鮮奶油甜點。（圖／業者提供）

7-11近日也開賣日本直輸3款「北海道鮮奶油」系列甜點，首推「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」，選用滑順北海道鮮奶油搭配低溫殺菌牛乳製成的卡士達醬，大口咬下可是會爆餡，再來是「北海道鮮奶油巧克力脆皮泡芙」，同樣嚴選北海道鮮奶油及卡士達醬，搭配微苦的巧克力泡芙外衣，巧克力控不能放過，最後的「北海道鮮奶油半月燒」則是用蓬鬆鬆餅包裹住北海道鮮奶油，通通要吃。

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