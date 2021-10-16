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限時登場！2大超商最新「現泡茶」一次看　倒數4天買1送1快衝嚐鮮

▲▼全家私品茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲2大超商現泡茶飲限時喝。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

全台街頭隨處可見的便利超商除了可以即時滿足生活、三餐需求之外，許多上班族也習慣就近來杯提神咖啡，而為滿足愛喝茶的民眾，近年也開始賣起茶系列飲品，最近2大超商就有限時搶喝的現泡茶飲，像是7-11推「養蔘四季春青茶」，全家則有「期間限定現磨果茶」，把握機會嚐鮮去。

全家私品茶近日推出全新「現磨系列」，目前有原茶、醇奶茶、期間限定果茶3大選擇，其中，原茶部分有蜜香紅烏龍、梔子四季春2款選擇，蜜香紅烏龍是選用南投小葉種茶菁製成，而梔子四季春則是嚴選南投松柏嶺茶區特有四季春茶搭配梔子花，同步都可加鮮奶變身醇奶茶，果茶系列則推金鑽鳳梨、愛文芒果2口味，並於全台指定門市喝，10月19日前還享有全系列買1送1優惠。

▲▼7-11限定「養蔘四季春青茶」。（圖／7-11提供）

▲7-11現萃茶推「養蔘四季春青茶」。（圖／業者提供）

7-11 CITY TEA現萃茶則宣布再度攜手白蘭氏推出「養蔘四季春青茶」，是以四季春青茶作為基底，精選台灣特有茶種，透過5道工序每日新鮮現萃，再倒入整罐白蘭氏養蔘飲，讓四季春青茶更添清香，口感也更有層次，即日起至11月2日限時開喝。

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關鍵字：

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