要不到錢痛下殺手！逆孫砍嬤22刀亡命花蓮　壓制現場畫面曝

▲李嫌逃亡花蓮，深夜在街頭買焼烤被警方發現，遭壓制後逮捕。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新北市新莊區21日發生強盜殺人案件，新北市新莊分局立即成立專案小組掌握嫌犯蹤跡，發現該嫌逃往花蓮市區藏匿後，花蓮警分局佈署警力會同新莊警分局專案小組展開地毯式搜查，當日深夜終於順利將嫌犯緝捕歸案。

警方表示，家住新北市新莊區的78歲楊姓婦人昨（21日）身中14處刀傷陳屍住處，家屬返家後發現緊急送醫仍不治。調查發現，楊婦20歲的李姓養子常向她要錢花用，加上李男案發後不見蹤影，懷疑渉有重嫌。

新莊分局專案小組漏夜追查，發現李男已逃往花蓮，遂會同花蓮警方新北新莊分局會同花蓮警方，地毯式搜查花蓮上百家旅店，但一無所獲。

▲李嫌被依強盜殺人罪，移送新北地檢署偵辦。

在兩個分局員警齊心合作下，果然皇天不負苦心人，終於在21日近午夜時於花蓮市區國聯四路與國聯五路口，發現李男正在該路口的攤位購買燒烤，經過再三比對確認為該嫌無誤，隨即當街壓制後逮捕，並帶回同行之男性網友。偵破這宗泯滅人性殺人案。

李男被逮後表示，因向阿嬤要不到錢才到殺機，搜刮屋內現金後，隨即搭火車逃往花蓮，投身游姓網友住處。全案訊後依強盜殺人罪，移送新北地檢署偵辦。