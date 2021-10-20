70歲阿嬤叫外送「你好帥喔」　他拒搭訕：還想努力啊！結局暖哭了

▲客人突傳「你好帥喔～阿嬤」，讓原PO一陣錯愕！（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「跑個外送也被搭訕？」一名外送哥笑稱，日前路上送餐，突然收到「你好帥喔～阿嬤」的訊息，原PO趁空檔回應「我不是阿嬤啊」，接著他還自嘲「阿嬤我...我還想努力啊！」不料結局暖哭了，網友紛紛大讚「阿嬤點的是你，不是外送！」

一名男網友在Dcard表示，某日中午跑外送，客人在線上給了路線指引，並貼心提醒要向管理員打聲招呼，才可獲准上樓，看似很一般的訊息，豈料2分鐘後，客人卻接連傳來「你好帥喔～阿嬤...辛苦了！」

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看著文不對題的訊息，原PO皺著眉頭笑回「我不是阿嬤啊」，客人則回應「我是『阿嬤』～哈哈哈」、「少年耶」。或許是外送跑久了，遇到百百款客人的原PO早已見怪不怪，接著甜嘴回覆「不會到阿嬤啦，心裡年輕永遠都是18歲。」

客人則感慨「謝謝你，我70歲了」，原PO也反應快速直呼，「人生70才開始啊」，把客人逗得開心不已。對此，原PO一邊自嘲一邊感慨，「阿嬤我...我還想努力啊，也許是阿嬤自己一個人住的關係，沒有人能陪她聊聊天，所以只能透過叫外送的方式來和陌生人聊聊天，天曉得阿嬤鼓起了多大的勇氣才能打出這句話？」

文末，原PO也轉換正能量分享，「雖然只是短暫的緣分，但能帶給阿嬤快樂也是我外送路上的一個小成就，如果大家的阿公阿嬤是一個人住的話有空就多回去看看吧，我是外送員看世界，我們下次見！」

文章曝光後，可把千名網友給暖哭了，「阿嬤點的是你，不是外送」、「你好暖心喔，謝謝你跟阿嬤聊天一會兒」、「你可以多多去關心阿嬤，他會很開心的」、「阿嬤很潮欸還會打～～波浪」、「好酷70歲了還會叫外送，感覺是一位很活潑的長輩」。

▼對話超暖曝光！（圖／翻攝自Dcard）

