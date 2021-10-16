陳修將一家四口照曝光　老婆2天前發文「48字洩心聲」引聯想

網搜小組／劉維榛報導

「76行者」召集人陳修將15日驚傳涉嫌殺害22歲女友，事實上外界都知道他有妻子與一雙兒女，但陳向警方供稱與胡女是男女朋友，顯示兩人婚姻觸礁，而老婆早已刪光與陳的合照，且前兩天曾在臉書心情抒發，「拳頭般大的心，承受不了那麼多」，不禁讓人引發聯想。

▲ 陳修將一家四口合照，如今回不去了。（圖／老婆受訪時提供）



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台灣重大災難中，包括普悠瑪列車、台南大地震、高雄氣爆，以及今年4月太魯閣號出軌等，總能見「76行者團隊」熱心身影，不眠不休與時間賽跑，努力修復罹難者支離破碎的身軀，只為了讓死者有尊嚴離開人世。

不料，顧家愛妻小形象的陳修將涉嫌殺害胡姓女友，令各界難以置信。據悉，陳修將8日就帶胡女入住埔心一家汽車旅館，疑似躲避債務糾紛，豈料15日凌晨陳卻開車載著滿身瘀青的胡女到急診室就醫，但胡女到院前已經死亡。

▲陳修將凌晨載送女友到急診室，但胡女到院前已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）



胡女的驟逝意外，也讓陳修將的感情、私生活再度搬上檯面，其實陳修將與老婆育有一雙兒女，其中小女兒似乎是來報恩的。回到2016年台南發生大地震，當時維冠大樓倒塌，有1/3的罹難者都是小孩，來不及長大就離世，陳修將和老婆邊掉淚邊修補，也不捨地對著罹難孩子的身軀說，「歡迎到我們家投胎，做我們的孩子」，此話一出竟開啟一連串奇妙經歷。

當時從大樓中第一個被救出來的是一對父女，爸爸已經斷氣，懷中抱著僅出世14天的小女娃，但女嬰送醫途中也不治；而這一家5口分別是父母、2個小哥哥和女娃，其中2個小男生中，有1位就是陳修將夢到的牛奶糖弟弟；災後，陳修將和太太也曾前往台南探視這家唯一倖存的母親劉小姐，兩家也因為女娃牽起一條線。

2018年時，擔任遺體化妝師的老婆曾接受《ETtoday新聞雲》訪問，她表示，產檢期間，曾連續2天做夢，第1天夢到有小朋友跑過來撞到她的肚子，第2天則是夢到2個小哥哥牽著手、和她揮手說再見，讓她以為自己肚子裡的寶寶是個小男生。

她把產檢時做的夢告訴先生時，陳修將很驚訝地說，劉小姐有找過他，想和兩人當面道謝，「好像一定要找到我們，一定要跟我們謝謝的感覺」。陳修將一開始還婉拒劉小姐，也沒有特意讓老婆知道這件事，因為他覺得自己只是在做該做的事情，但劉小姐依然很堅持找到兩人。

洪女透露，她懷孕4、5個月才確定寶寶是女生，「因為一開始一直檢查不到，她都夾起來不給我們看，所以我一直以為是哥哥或弟弟」，但因為陳修將一直很想要女兒，也認定胎兒是女生；她笑說「所以我不敢跟他說，我有夢到兩個兄弟，我覺得可能是男胎，我還跟他說其實你不用太早看寶寶的用品」，跟老公說「嗯…也許是男生啊」，陳修將還很堅定的說「不可能，我感覺是女生」。

果然數月後產檢確定是女嬰，陳修將才恍然大悟老婆的夢境涵義，「他們有個妹妹啊！2個哥哥不是來跟妳說再見，是跟他們的妹妹say goodbye」，夫妻倆也相信了投胎轉世。而在陳修將的女兒出世前，劉小姐曾和媽媽一起，到先生、孩子的靈前擲筊，想知道自己之後能不能把孩子生回來，當時有獲2個兒子的回應，也得知小女兒會最先回來。

▲陳修將對女兒疼愛有加。（圖／翻攝當事人臉書）



奇怪的是，劉小姐問到的是「小女兒1月會回來」，但當時時間是7月，她也才歷經浩劫，怎麼算都不可能1月生孕，便再一個一個問題詳細詢問，「女兒是不是會去別人家」、「是不是投胎了」等問題，馬上獲得連續3個「聖杯」，接著劉小姐再問「是不是在彰化出生？是不是出生在姓陳的人家？父親是不是叫陳修將？在XX醫院出生的？」這些更詳細的問題都獲得聖杯回應，讓劉小姐很確信「那是我的女兒轉世」，也決定認女娃為乾女兒。

不過，陳修將臉書最近的一張全家福還是在2019年上傳，近年臉書多為陳修將與女兒2人合照，一家人鮮少再次入鏡合影。如今老婆IG早已刪光陳修將的照片，兩天前也就是10月14日，老婆曾PO文抒發，「如果事情不能用微笑面對，那就用沉默去對抗吧，凡事看淡一點，再淡一點，拳頭般大的心，承受不了那麼多」，是否與陳隔空喊話，讓人引發聯想。

不過，據了解，陳修將被逮捕當下曾喊出「我出事了被關，老婆該怎麼辦？」可見到陳修將出事後仍心繫著妻子。檢方偵訊至深夜，陳修將才終於鬆口坦承有徒手拉胡女的頭髮撞重物，今日凌晨被收押禁見，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

▼22歲女友正面照曝光。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

