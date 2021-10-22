「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名外送員日前送餐時，看到訂餐客人備註提到，會垂降袋子到1樓，將餐點放入即可，忍不住被戳笑。對此，不少同業表示，有遇過同樣的情況，甚至大讚是省時間、省體力的妙招。

網友在「外送員的奇聞怪事」笑說，「真的讓我給遇到了！」只見顧客在備註上提醒，抵達後走進一棟公寓，門口會看到一個黑色袋子，那是他從樓上垂降下來的，可將餐點掛在掛勾上，或直接放進袋子即可，若覺得太高，掛勾也可以拿起來。

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▲客人垂降袋子「收餐點」，外送員就不用爬樓梯了。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

對此，網友紛紛回應，「果然名不虛傳」、「然後他放下來，你整個人站進去」、「沒爬上去就該偷笑了，我很希望客人都這樣，省你我時間」、「優質客戶」、「那也要看裝什麼東西，過重就不適合」、「長髮公主~請垂下你的頭髮」、「專業買家」。

而不少外送員也有同樣的經歷，直呼「昨天一個2樓阿嬤也是用這招，很方便啊，這樣就不用等客人下樓了」、「很好啊！上次5樓客人就是這樣」、「還有水桶的呢！會從3樓飛下來」、「上次我遇到兩個女生也是用這樣，她們玩的很開心」「我也遇過一次，晚上訂宵夜，怕家人知道」、「我之前也有遇過，覺得超好」、「遇過3次，都5樓的」。