點餐備註手斷！外送員站門口「堅持不走」：確定你的手斷了…他嚇

▲原PO遇到超奇葩的外送員。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，半夜肚子餓，因為手斷掉不方便出門，決定叫外送，並備註說明手斷不方便，希望外送員將餐點送到家門口，結果外送員將餐點送達後，站在門口不走，也沒有按訂單完成，表示想要「確定你的手斷了，關心你一下」，兩人僵持不下，外送員便直接把餐點送回店家，整個過程超荒謬。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，手斷掉不方便出門，半夜叫外送，選擇無接觸餐點服務，因行動不便請外送員送到樓上來，「我家沒有管理員，也不用爬樓梯，電梯不用感應」。外送員到達家門口後，傳訊息表示餐點到了，原PO請對方放在門把上就好。

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但原PO透過大門的貓眼往外看，發現外送員依然站在門外面，也沒有點選「訂單完成」，詢問對方為何不離開，外送員則表示「確定你的手斷了，關心你一下」，原PO感到莫名其妙，「半夜2點守在別人門口不走，到底存什麼心？要看到客戶手真的斷，這種心態到底有多扭曲？」

▲外送員堅持要原PO出來取餐。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

原PO指出，自己選擇的是無接觸餐點，如果外送員堅持在門口等待客人取餐，就沒有選擇無接觸餐點的必要；但外送員認為，只要保持適當的距離就好。最後，兩人僵持不下，外送員便把餐點拿走，說要送回原店家，「一肚子氣但還是很餓，真的素質不知道在低什麼」，並曬出手受傷的照片，證明自己真的手斷掉了。

貼文曝光後，引起網友熱議，「現在外送點無接觸，他們會先拍個照確定餐點送達，然後就離開了」、「這個外送員心態有問題」、「他可能愛上你了」、「這很可怕耶，他硬要見你本人想幹嘛」、「好奇如果我備註生孩子，會不會也要看」、「前面我以為就是怕客人沒收到，所以堅持要遠遠看到客人取餐後才走，但最後一句真的要不得」。

▼原PO表示，「手真的斷照片，新鮮的剛斷一週」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）