他加完油返家「皮夾少1張小朋友」　報案追「貪心人」真相神展開

▲監視器影像清楚顯示，何男掏錢付帳時，1張千元大鈔掉了出來卻不自覺，才造成這場誤會。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉1名何姓男子，20日上午到1間加油站加了1千元的油後，返家時發現皮包短少1千元，懷疑是加油站員工多拿了1千元卻沒告知，趕忙報警處理；經警方抽絲剝檢調閱監視器後，發現是何男掏錢時，不小心掉出被另1名員工撿起並交給站長，隨後也將這1千元物歸原主，化解了一場誤會。

大湖警分局龍山派出所20日上午9時，接獲1名何姓車主報案，稱18日下午2時許至大湖鄉1間加油站加油，本來皮夾內有2千元，加油使用了1千元，加完油後返家卻發現錢包卻空空如也，懷疑是加油員誤多拿了1千元而未告知。

經大湖警方至該加油站了解後，當日替何男加油的是1名李加油員；李員向警方表示，自己確實只拿走了1千元，但不知另外1千元到哪去了。經過抽絲剝繭，調閱附近路口及相關監視器影像，才發現原來何男抽出現金時，其中1千元掉落在附近水溝蓋上沒有發現，被另名員工撿起交給站長保管。

站長了解後，也歸還這1千元給何男；何男對於警方積極為民服務，非常感謝，加油站站長也感謝警方的協助成功化解一場誤會。

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