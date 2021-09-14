　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

▲苗栗縣警察局長周煥興，全程參與製作中秋特製月餅並親送各地，也讓基層員警備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣警察局長周煥興，全程參與製作中秋特製月餅並親送各地，也讓基層員警備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

秋節將至，警察身為人民的褓姆，都要忙著勤務，犧牲與家人團聚的時光，苗栗縣警察局與苗栗縣警察之友會及各辦事處為慰勞警察同仁工作辛勞，特別與知名蛋糕店業者合作，開模特製獨一無二的「平安、健康、幸福、快樂」月餅，局長周煥興全程參與製餅過程，實現員警生日時許下的4個願望，備感窩心。

局長周煥興表示，「平安、健康、幸福、快樂」是員警慶生時最常許的願望，特別在中秋節前夕，以員警許願內容為初步構想，融合縣長徐耀昌「創新、求變、接地氣」的施政理念，召集副局長、主任秘書及督察長集思廣益，最後決定要將4個願望結合中秋月餅送給員警。

▲局長周煥興特別與苗栗縣5分局長一同試吃品嘗，大家共同參與討論後再改進。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲局長周煥興特別與苗栗縣5個分局長一同試吃品嘗，大家集思廣益。（圖／記者黃孟珍翻攝）

周煥興強調，這4個色彩繽紛的月餅包含有柚子口味的「保柚平安」、鐵觀音茶餡的「喫茶健康」、桂圓甜餡的「圓滿幸福」、咖啡口味的「啡嚐快樂」，每個月餅的成分都有象徵意義，外盒貼上可愛的警察寶寶造型貼紙，月餅外袋還請苗栗出身陶藝大師李仁燿先生題上「金秋滿福」字樣，從裡到外設計富含巧思，送禮用心程度大爆表。

員警也表示，接到由局長親送的月餅禮盒時，都驚喜萬分，對於局長還一直記得大家生日心願深受感動；也有員警紛紛拍照上傳社群傳給親朋好友，表示月餅太美了，捨不得吃，要帶回家跟家人分享這份喜悅。局長周煥興當場還示範月餅製作的過程，員警都覺得新奇又獨特，原來月餅製作真的是一門學問。

▲▼員警收到局長特製的月餅，每個都備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼員警收到這些特製的月餅，每個都備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼員警收到局長特製的月餅，每個都備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

最後，局長周煥興也不忘提醒員警，警察工作相當辛苦，不分假日與晝夜堅守崗位，犧牲掉了與家人的歡聚時光，在難得的中秋佳節特別送上特製的「平安、健康、幸福、快樂」願望月餅，祝福每位員警及家眷們能夠「順順利利、活蹦亂跳、家庭美滿、工作成就」也希望每個節日都能透過小驚喜讓同仁期待又開心，鼓舞大家的上班士氣。

▲▼「平安、健康、幸福、快樂」4願望的月餅，結合陶藝大師李仁燿先生題上「金秋滿福」字樣，整個設計富含巧思。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼「平安、健康、幸福、快樂」4願望的月餅，結合陶藝大師李仁燿先生題上「金秋滿福」字樣，整個設計富含巧思。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼「平安、健康、幸福、快樂」4願望的月餅，結合陶藝大師李仁燿先生題上「金秋滿福」字樣，整個設計富含巧思。（圖／記者黃孟珍翻攝）

國內輕旅行
享受美人湯

►暗夜快車道輪胎擋路恐奪命　母子急停喚兒移走！網：英雄

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／最後救護畫面曝！龍劭華高雄猝逝　送醫前已失呼吸心跳
龍劭華「出道40年才奪金鐘視帝」！入圍6度終圓夢
龍劭華是《我猜》第一任主持人！　「搭檔大小S」交棒吳宗憲原因
龍劭華家屬急奔高雄處理後事　製作人還原發現過程
龍劭華患糖尿病「11年沒回診」　血糖飆破300嚇傻醫生
龍劭華驟世！鍾瑶淚崩：晚安了大家的爸爸
王彩樺頭暈哽咽「龍劭華是溫暖大哥」　難忘《刻在》1句提點
龍劭華過世現場畫面曝！劇組揪吃飯找不到人　開房見人倒臥床邊
龍劭華被發現「在沙發上斷氣」　助理敲門沒回應
龍劭華高雄拍八點檔猝逝　台視緊急回應了
龍劭華坎坷身世「出生就被棄養」！　50歲才尋到失聯生母
最後貼文「用日常記住你」！龍劭華昏迷倒地不治　粉絲崩潰留言
龍劭華原定3天後出席記者會　逝世消息所有人都不相信
獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」黑歷史曝光
快訊／大樂透開獎結果出爐！　141組百萬大紅包等你領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中

熱血便當店老闆勇救火燒車　用掉十幾支滅火器網讚：好心有好報

港商鈦澤集團台灣分公司捐贈AED　守護桃園長者健康

減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

超暖心！橋頭地檢署贈弱勢物資　盼疫過天晴

和風慈善會募集「愛心小豬」　每月致贈中部5縣市清寒生獎助學金

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

超糗！正妹穿碎花洋裝溜直排輪　華麗比YA「下秒綜藝摔」網全笑爆

苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中

熱血便當店老闆勇救火燒車　用掉十幾支滅火器網讚：好心有好報

港商鈦澤集團台灣分公司捐贈AED　守護桃園長者健康

減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

超暖心！橋頭地檢署贈弱勢物資　盼疫過天晴

和風慈善會募集「愛心小豬」　每月致贈中部5縣市清寒生獎助學金

龍劭華未婚生子又劈腿！　懺悔風流娶回妻「酬勞全給她」

視帝龍劭華一生如戲　《超級星期天》尋母卸鐵漢心

快訊／最後救護畫面曝！龍劭華送醫前失呼吸心跳　搶救44分鐘不治

龍劭華「出道40年才奪金鐘視帝」！　入圍6度終圓夢…累積作品破百部

龍劭華是《我猜》第一任主持人！　「搭檔大小S」交棒吳宗憲原因曝

漢光演習模擬敵軍直攻總統府　關指部實施淡水河防操演

苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

龍劭華家屬急奔高雄處理後事　製作人還原發現過程

原本三天後要和龍紹華見面！　JR工作中聽到噩耗「聲音都很顫抖」

LIVE／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　製作人還原過程

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

新北汐止農會小農鮮舖開幕

隔2天又爆災情！高雄小港「路燈不亮」

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」

中醫大新竹附醫引第四代達文西

萬安演習15日登場　不管制交通、不疏散避難

用掉十幾支滅火器

屏東縣警局3分局長異動　2位新到任者是老屏東

台南巿第六家庇護工場正式營運

西濱貨櫃車路滑翻車　29歲駕駛送醫　

奧運桌球銅牌鄭怡靜拜訪市議會

桃園65歲以上長者　第二劑疫苗9/15開打

更多熱門

相關新聞

烘焙社會企業　中秋月餅熱賣預購滿單

烘焙社會企業　中秋月餅熱賣預購滿單

受疫情影響，今年社福團體中秋月餅預購冷颼颼，好食好事加速器第一個烘焙社會企業學員「Tribake樂芽」，以好吃的公益甜點為創業目標，成功打響品牌，也為身障者創造就業機會，今年的中秋月餅上月中宣布開放預購，本月9日已達成滿單目標。

慣竊偷遍全台　兩次都栽在苗栗警手上

慣竊偷遍全台　兩次都栽在苗栗警手上

業者近2週偷進口「200公斤肉製品」！　

業者近2週偷進口「200公斤肉製品」！　

苗警查失蹤人口　3C輔助找回77人

苗警查失蹤人口　3C輔助找回77人

苗栗違停科技執法擴點！竹南火車站3月起開罰

苗栗違停科技執法擴點！竹南火車站3月起開罰

關鍵字：

中秋月餅苗栗縣警局4願望

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

快訊／68歲龍劭華驚傳昏倒「失去生命跡象」

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面