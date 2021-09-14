苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

▲苗栗縣警察局長周煥興，全程參與製作中秋特製月餅並親送各地，也讓基層員警備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

秋節將至，警察身為人民的褓姆，都要忙著勤務，犧牲與家人團聚的時光，苗栗縣警察局與苗栗縣警察之友會及各辦事處為慰勞警察同仁工作辛勞，特別與知名蛋糕店業者合作，開模特製獨一無二的「平安、健康、幸福、快樂」月餅，局長周煥興全程參與製餅過程，實現員警生日時許下的4個願望，備感窩心。

局長周煥興表示，「平安、健康、幸福、快樂」是員警慶生時最常許的願望，特別在中秋節前夕，以員警許願內容為初步構想，融合縣長徐耀昌「創新、求變、接地氣」的施政理念，召集副局長、主任秘書及督察長集思廣益，最後決定要將4個願望結合中秋月餅送給員警。

▲局長周煥興特別與苗栗縣5個分局長一同試吃品嘗，大家集思廣益。（圖／記者黃孟珍翻攝）

周煥興強調，這4個色彩繽紛的月餅包含有柚子口味的「保柚平安」、鐵觀音茶餡的「喫茶健康」、桂圓甜餡的「圓滿幸福」、咖啡口味的「啡嚐快樂」，每個月餅的成分都有象徵意義，外盒貼上可愛的警察寶寶造型貼紙，月餅外袋還請苗栗出身陶藝大師李仁燿先生題上「金秋滿福」字樣，從裡到外設計富含巧思，送禮用心程度大爆表。

員警也表示，接到由局長親送的月餅禮盒時，都驚喜萬分，對於局長還一直記得大家生日心願深受感動；也有員警紛紛拍照上傳社群傳給親朋好友，表示月餅太美了，捨不得吃，要帶回家跟家人分享這份喜悅。局長周煥興當場還示範月餅製作的過程，員警都覺得新奇又獨特，原來月餅製作真的是一門學問。

▲▼員警收到這些特製的月餅，每個都備感窩心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

最後，局長周煥興也不忘提醒員警，警察工作相當辛苦，不分假日與晝夜堅守崗位，犧牲掉了與家人的歡聚時光，在難得的中秋佳節特別送上特製的「平安、健康、幸福、快樂」願望月餅，祝福每位員警及家眷們能夠「順順利利、活蹦亂跳、家庭美滿、工作成就」也希望每個節日都能透過小驚喜讓同仁期待又開心，鼓舞大家的上班士氣。

▲▼「平安、健康、幸福、快樂」4願望的月餅，結合陶藝大師李仁燿先生題上「金秋滿福」字樣，整個設計富含巧思。（圖／記者黃孟珍翻攝）



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