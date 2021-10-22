放棄AZ等混打BNT「第13輪僅1對象適用」　醫2理由籲先打

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中21日於立院社福衛環委員會報告指出，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10週的民眾混打BNT。雖然AZ混打mRNA疫苗效果最好，也有醫師認同開放，但有另一派醫師表態不贊成民眾等混打，理由有2點，首先目前的疫情很明顯不是打2劑就會結束的事情，第二是混打副作用會比兩劑都打AZ還要大很多。

▲有部分民眾想等第13輪疫苗開放混打再接種第二劑，於是選擇放棄現階段的預約。（資料照／記者林敬旻攝）

針對混打，衛福部報告指出，依照ACIP今年7月25日會議的初步決議，指揮中心可將第一劑接種AZ疫苗的第一類至第三類對象，規劃第二劑使用mRNA疫苗接種，且兩劑接種間隔至少要達8周。

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目前已經開放一線醫事人員接種AZ疫苗超過10週可以第二劑打莫德納，後續可視流行疫情、疫苗供應數量與期程及各類風險對象接種情形開放，將規劃預約平台第13期，提供部分接種第一劑AZ疫苗超過10週者，以BNT疫苗完成第二劑接種。

雖然不少民眾聽聞此事，紛紛開始考慮要不要等到混打開放，但第13輪疫苗開放AZ混打BNT，是否真能如期展開，還要視疫苗到貨量而定。根據《自由時報》報導，中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬提到，國外研究顯示AZ混打mRNA疫苗的效果很好，比起兩劑都打AZ，中和抗體高出10倍，因為AZ的優點是T細胞免疫反應好，mRNA疫苗則是中和抗體特別高，若疫苗數量充足，他支持開放混打。

▲AZ混打mRNA疫苗效果比兩劑都打AZ好。圖為屬於mRNA疫苗的BNT疫苗。（資料照／記者游瓊華攝）

而小兒科醫師張博揚曾在臉書PO文中提到，AZ加mRNA疫苗求的是提高抗體濃度增加保護力，會比AZ加AZ好，但只會近似於mRNA加mRNA的程度，抗體有提高，「但是保護力會提升多少？足以對抗變種病毒嗎？」就算完整接種兩劑BNT或莫德納，仍有可能被Delta穿透性感染，而且與打兩劑AZ的族群相比，重症與死亡率的保護並無差別，也就是說，不論怎麼搭配，任何組合都有保護、免於重症死亡的效果。

張博揚進一步解釋，AZ第二劑副作用與第一劑相比可說是苦盡甘來，他不解撐過第一劑即使心有餘悸，「為何順順地打完第2劑就好了不做，還想棄權去混打？」民眾必須知道混打副作用比AZ第2劑大很多，「除非疫苗不足，我不推薦混打，甚至我連第三劑都不想打！」

前台大感染科醫師林氏璧也曾在接受《東森新媒體ETtoday》採訪中提到，「我完全不贊成等混打！因為目前很明顯不是打2劑就會結束的事情，國外在打完6至8個月後已經在考慮打加強針了。」許多人打疫苗是為了出國，但出國返台免隔離可能已是6個月後的事，因此不需斤斤計較想打最好的2針，沒有太大意義。

林氏璧指出，自己是完整接種兩劑AZ，但希望第三劑可以接種莫德納，「你現在打莫德納，6個月後你抗體掉下來，你還不是要再打？」所以他覺得疫苗品牌不用挑，因為最後可能通通都會打到一輪，所有品牌都會接種到。