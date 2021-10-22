　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放棄AZ等混打BNT「第13輪僅1對象適用」　醫2理由籲先打

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中21日於立院社福衛環委員會報告指出，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10週的民眾混打BNT。雖然AZ混打mRNA疫苗效果最好，也有醫師認同開放，但有另一派醫師表態不贊成民眾等混打，理由有2點，首先目前的疫情很明顯不是打2劑就會結束的事情，第二是混打副作用會比兩劑都打AZ還要大很多。

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲有部分民眾想等第13輪疫苗開放混打再接種第二劑，於是選擇放棄現階段的預約。（資料照／記者林敬旻攝）

針對混打，衛福部報告指出，依照ACIP今年7月25日會議的初步決議，指揮中心可將第一劑接種AZ疫苗的第一類至第三類對象，規劃第二劑使用mRNA疫苗接種，且兩劑接種間隔至少要達8周。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前已經開放一線醫事人員接種AZ疫苗超過10週可以第二劑打莫德納，後續可視流行疫情、疫苗供應數量與期程及各類風險對象接種情形開放，將規劃預約平台第13期，提供部分接種第一劑AZ疫苗超過10週者，以BNT疫苗完成第二劑接種。

雖然不少民眾聽聞此事，紛紛開始考慮要不要等到混打開放，但第13輪疫苗開放AZ混打BNT，是否真能如期展開，還要視疫苗到貨量而定。根據《自由時報》報導，中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬提到，國外研究顯示AZ混打mRNA疫苗的效果很好，比起兩劑都打AZ，中和抗體高出10倍，因為AZ的優點是T細胞免疫反應好，mRNA疫苗則是中和抗體特別高，若疫苗數量充足，他支持開放混打。

▲BNT。（圖／記者游瓊華攝）

▲AZ混打mRNA疫苗效果比兩劑都打AZ好。圖為屬於mRNA疫苗的BNT疫苗。（資料照／記者游瓊華攝）

而小兒科醫師張博揚曾在臉書PO文中提到，AZ加mRNA疫苗求的是提高抗體濃度增加保護力，會比AZ加AZ好，但只會近似於mRNA加mRNA的程度，抗體有提高，「但是保護力會提升多少？足以對抗變種病毒嗎？」就算完整接種兩劑BNT或莫德納，仍有可能被Delta穿透性感染，而且與打兩劑AZ的族群相比，重症與死亡率的保護並無差別，也就是說，不論怎麼搭配，任何組合都有保護、免於重症死亡的效果。

張博揚進一步解釋，AZ第二劑副作用與第一劑相比可說是苦盡甘來，他不解撐過第一劑即使心有餘悸，「為何順順地打完第2劑就好了不做，還想棄權去混打？」民眾必須知道混打副作用比AZ第2劑大很多，「除非疫苗不足，我不推薦混打，甚至我連第三劑都不想打！」

前台大感染科醫師林氏璧也曾在接受《東森新媒體ETtoday》採訪中提到，「我完全不贊成等混打！因為目前很明顯不是打2劑就會結束的事情，國外在打完6至8個月後已經在考慮打加強針了。」許多人打疫苗是為了出國，但出國返台免隔離可能已是6個月後的事，因此不需斤斤計較想打最好的2針，沒有太大意義。

林氏璧指出，自己是完整接種兩劑AZ，但希望第三劑可以接種莫德納，「你現在打莫德納，6個月後你抗體掉下來，你還不是要再打？」所以他覺得疫苗品牌不用挑，因為最後可能通通都會打到一輪，所有品牌都會接種到。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
今年冬天特別冷？　氣象專家一張圖打臉
王浩宇曬照驚見「外雙C正妹」　千人歪樓求開門！本尊曝光
李雲迪遭爆嫖娼慣犯「上半年就抓過」　《披荊斬棘哥哥》急下架
吳夢夢參戰成人版《魷魚遊戲》！「多人混戰」場面震撼　女優狂發
最美iPhone要來了！　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖
快訊／豪雨轟炸基隆、新北！　台北大雨特報
新莊養子14刀弒母「強搶36萬」！逃亡8hrs買鹹酥雞　落網
要放棄AZ等混打BNT？第13輪僅1對象適用　醫2理由籲先打
快訊／麟洋配無緣8強！　王齊麟：輸了就再練，練到不會輸
儀表板突亮「烏龜曬太陽」！他看傻狂冒問號　內行人驚喊：別開了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」！網：紙紮人

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解　157萬幸運兒快看

快訊／豪雨轟炸基隆、新北！　台北大雨特報

南部流水席「真的讚」還是「吹出來的」？　民答案一面倒

放棄AZ等混打BNT「第13輪僅1對象適用」　醫2理由籲先打

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！ 腦殘過程全PO網

DenKa辣露股溝榨乾粉絲　嘲諷「精盡之國的闖關者」

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

第12輪三種疫苗今同步開打！5大QA一次看

北北基炸大雨！今晨最低17℃「北台濕涼連三天」　16縣市刮10級風

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

全運會金牌戰桃園被逆轉不服氣 橄欖球主委「怒毆裁判」遭送辦

網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」！網：紙紮人

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解　157萬幸運兒快看

快訊／豪雨轟炸基隆、新北！　台北大雨特報

南部流水席「真的讚」還是「吹出來的」？　民答案一面倒

放棄AZ等混打BNT「第13輪僅1對象適用」　醫2理由籲先打

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！ 腦殘過程全PO網

DenKa辣露股溝榨乾粉絲　嘲諷「精盡之國的闖關者」

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

第12輪三種疫苗今同步開打！5大QA一次看

北北基炸大雨！今晨最低17℃「北台濕涼連三天」　16縣市刮10級風

戶田惠梨香沒懷孕…全面停工原因曝光！結婚不到1年「暴瘦臉凹」洩症狀

網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」！網：紙紮人

這是報復性罷免！高雄40鄉親包車北上挺3Q：台中人應該疼惜他

批勃恩斯囂張挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

路透：拜登習近平可能11月舉辦視訊會議　白宮籌備中

快訊／首劑覆蓋率拼7成　陳時中曝邊境管制放寬可能性

《噤界2》誰取代了爸爸的角色？　「完全不一樣的人」英文這樣說

LIVE／地方創生券第二波！再抽5萬份　加碼券本周最後一抽

ANA推出全新機內安全影片　為迎接航空客運市場復甦準備

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解　157萬幸運兒快看

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

生活熱門新聞

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

五倍券＋大鈔　她被店家唸洗現金

台灣人哪些「壞習慣」最討厭

王浩宇美食照驚見「辣溝正妹」　本尊曝光了

變種病毒「AY.4.2」是下個魔王？前台大醫解答

今晨最低17℃！北北基炸大雨　16縣市刮10級風

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

藝FUN券補救　網：守規則都傻子

更多熱門

相關新聞

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

英國單日破5萬例COVID-19確診　7月以來首見

英國今天通報單日新增逾5萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，為7月以來首見，但政府再度抗拒要求恢復防疫限制的呼聲。

變種病毒「AY.4.2」是下個魔王？前台大醫解答

變種病毒「AY.4.2」是下個魔王？前台大醫解答

鄭文燦：接種涵蓋率突破7成可望逐漸解封

鄭文燦：接種涵蓋率突破7成可望逐漸解封

Delta亞變異株「AY.4.2」俄羅斯驚現病例

Delta亞變異株「AY.4.2」俄羅斯驚現病例

誤信偏方狂嗑驅蟲藥抗疫　美中毒人數增20倍

誤信偏方狂嗑驅蟲藥抗疫　美中毒人數增20倍

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

楊宗緯參賽陸綜選秀！　20藝人面前遭虧「涼了」

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面