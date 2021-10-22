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新變種病毒「AY.4.2」是下個恐怖魔王？　前台大醫解答了

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

英國近期出現全新變種病毒「AY.4.2」，是具有高度傳染性Delta變異株的子系毒株，傳播力疑比Delta高出10%至15%，有可能是接下來人類要面對的新魔王嗎？對此，前台大醫師林氏璧認為這個Delta plus會是更厲害魔王的機率應該不大，並提出自己的解讀。

林氏璧21日發文指出，看一株變種病毒是否是真正有意義「永遠要問3個問題」，分別為「是否傳染力較高會取代原本的病毒株？」、「是否會影響到疫苗或是單株抗體藥物的效力？」以及「重症比例會不會較高？」

林氏壁表示，目前資料甚少，只是剛剛發現這個「AY.4.2」病毒株，傳染力高10~15%也只是少數專家基於公衛模型的推測，還很難說；「AY.4.2」其實最早在7月就被發現了，當時BBC有報導，美國與丹麥之前也都曾發現過該病毒株的感染病例，但隨後並沒有擴大；更重要的是，「AY.4.2」的A222V和Y145H兩種突變，之前都分別出現在別的變種病毒過，但並沒有造成非常大的病毒特性改變。

▲▼林氏璧醫師。（圖／翻攝自inshibi instagram）

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▲林氏璧醫師。（圖／翻攝自inshibi instagram）

林也指出，英國近來的確診數提升，應該多半還是和天氣變冷有關，不一定和「AY.4.2」有關，且看重症與死亡，近幾周反而是稍下降的，英國目前也在積極施打加強針還有流感疫苗，準備進入冬天的考驗。文末，林氏壁寫道，如果這個病毒很重要的話，WHO會將之提升「需留意變異株」，甚至是高關注變異株。

俄羅斯當地媒體21日報導，俄國當局已通報了幾例感染「AY.4.2」的新冠病例，是否會繼續擴大感染仍要再觀察。

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