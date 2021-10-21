台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

記者柯沛辰、李忠憲、游瓊華／台中報導

台中市清水區21日晚間6點27分發生一起轎車自撞橋墩事故，導致6人受傷送醫。目前最新2段影像曝光，可見黑色轎車從外側急速切入內線，一次橫跨2個車道，不料閃避前車時，失控撞上橋墩，當場噴出驚人火球，嚇得其他用路人立刻靠邊減速。

根據警方調查，20歲吳姓男子從事粗工，當時駕車載5名同事下班返回宿舍，沿港埠路4段外側車道由北向南行駛，不料變換至內側車道時，疑因超速失控，撞上分隔島，導致黑色轎車翻覆，一共6人受傷。

▲黑色轎車四輪朝天，而且車頭、車身凹陷變形，嚴重損毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

事故發生後，吳姓駕駛左腿骨折，受困車內，其餘5名同事輕傷。警消晚間6點30分接到報案後，派出9人3車前往救援，並出動器材小心破壞車體，所幸吳男被救出時意識清楚，與其他5名乘客送醫後皆無大礙。

警方到場後，確認吳男無酒駕，其餘乘客多是20到25歲，但違規搭載6人，將依規定開罰。警方呼籲，駕駛人駕車應依規定限速行駛，保持安全距離及注意車前狀況，以維護用路人生命財產安全。

▼消防人員順利救出男子，將人抬上擔架。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

▼黑色轎車自撞冒出一團火球，嚇壞目擊者。（圖／記者李忠憲翻攝）

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