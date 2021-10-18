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小玉金庫塞滿千元大鈔！換臉謎片煉金術曝　笑笑認當集團總帳房

記者張君豪／台北報導

刑事局18日宣布偵破知名YouTuber小玉、笑笑及團隊莊姓員工，涉嫌經營群組販售以繪圖演算技術「DeepFake」後製的台灣女網紅、名人換臉A片犯罪集團，刑事局統計小玉等人逐漸淡出Youtube平台後，專心經營換臉A片開創事業新藍海，小玉等人以群組會員「3階段終身制」吸金粗估逾1千1百萬元新台幣；事業得意的他今年1月還斥資180萬購買賓士GLC 300四輪傳動休旅車，遭警方認定是犯罪利益購置財產，一併進行查扣。

▲笑笑、小玉。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

▲笑笑、小玉涉販售換臉A片遭警方逮捕。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款及所購置賓士GLC高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款及所購置賓士GLC高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

據瞭解，小玉透過大陸廠商研發的「DeepFace」軟體加上高階顯卡大肆製作換臉A片、滿足網友惡俗窺淫慾望；警方計算小玉將加密群組分成三部分，網友成為觀影會員飽覽所有影片，個人需支付2700元新台幣成為終身會員。

刑事局幹員攻破小玉Telegram加密群組，發現總計有8千多名會員，若全部視為收費會員，小玉則在短期內進帳逾2千1百餘萬元，但小玉收費採取銀行匯款方式，讓警方得以鎖定帳戶掌握涉嫌人，收網查扣發現小玉住處保險箱、銀行金流資金加總超過新台幣1千1百萬元，顯見換臉A片很受歡迎生意相當火熱。

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款及所購置賓士GLC高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款及所購置賓士GLC高檔休旅車。（圖／記者張君豪翻攝）

另名常跟網紅小玉搭檔演出的女網紅笑笑耶姓女子、則是在警方清查犯罪購片金流時，發現有50多萬元現金流入笑笑帳戶內，笑笑到案供稱、小玉轉錢給她讓她負責租屋、購買生活用品及其他生活開銷，笑笑儼然成為該換臉A片集團總帳房，遭檢警認定為集團共犯一併逮捕。

但小玉認為：換臉後製影片是一種藝術創作，研究投入只是認為「很有趣很好玩，不覺得這樣有甚麼不對」，剛開始只是惡搞、創意後製影片，直到嚐到換臉A片營利甜頭後，才決定下海營利製作客製化換臉A片滿足網友。

但警方指出，早在半年前就接獲民眾、媒體檢舉；原本小玉製作換臉A片僅是傳聞，但收網查扣後製影片電腦後才發現台灣有上百女網紅、女星、知名官員民代受害；刑事局呼籲被害女子可到刑事局提告求償、以維護自身權益。

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