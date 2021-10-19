印尼入境檢疫鬆綁　華航每週3班復飛台北－雅加達

▲因應疫情趨緩，華航復飛台北－雅加達航線。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

日前中央疫情指揮中心宣布印尼於重點高風險國家解除，中華航空今（10/19）表示，自明天10月20日起恢復每週三班往返印尼首都雅加達的航班，運能與航線暫緩前相同。

根據中華航空網站指出，本月20日起每週三、週四、週日提供載客服務，包含10月21 、24 、27 、 28 、31日CI761桃園飛往雅加達，10月20 、21 、24 、27 、28 、31日CI762 雅加達飛往桃園，即日起開放旅客訂位購票。

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華航表示，自台灣往返印尼航班提供客運及貨運服務，並持續依防疫政策及疫情狀況評估，滾動式調整航班計畫。旅客需配合兩地政府規定，搭機時提供PCR檢測報告、預訂防疫旅館等文件。詳細航班資訊旅客可上華航官網或透過Mobile APP查詢。

根據中央流行疫情指揮中心規定，以色列、印尼因疫情趨緩，自10月17日起，具該等國家旅遊史之入境旅客，恢復為第三級流行地區入境之檢疫措施。抵台旅客若過去14日內有以色列、印尼等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，且所有旅客均須配合入境時、期滿前進行PCR檢測，及自主健康管理期間再快篩等三次採檢措施。

指揮中心提醒，國際間Delta變異株流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升入境檢疫規格，搭機來臺前除應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵台後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。