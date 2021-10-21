阻礙逃生就拆！高市4天狂查老舊大樓　堆積廢棄物驚人數字曝光

▲環保局持續協力清除大樓障礙物，清潔隊員徒手搬運雜物。（圖／高市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

城中城大火後，高雄市長陳其邁下令市府團隊清查現存老舊危樓，並立刻排除避難逃生動線障礙物，暢通逃生動縣。根據高市環保局統計，18日至21日配合工務局執行清除作業，4天共清除廢棄物2萬5530公斤、回收物1萬2220公斤，總計3萬7750公斤；另屬性上有疑義的物品有2850公斤，將載運至指定場所暫置。

這次城中城大火釀46死、41人輕重傷，5項致命關鍵就包括，火警發生在凌晨、住戶長輩多、低樓層玻璃帷幕，以及梯間堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準。陳其邁也令市府團隊組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，清除現有建物阻礙逃生動線的堆積物。

▲▼環保局配合市府「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，清除建物中阻礙逃生動線的堆積物。（圖／高市環保局提供）

環保局表示，統計10月18-21日，配合工務局避難設施障礙清除作業，4天總計出動人力347人，資源回收車39輛、抓斗車13輛、垃圾車4輛。清除廢棄物2萬5530公斤、回收物1萬2220公斤；屬性尚有疑義的物品2850公斤，並載運至指定場所暫置。

▲根據高市環保局統計，18日至21日配合工務局執行清除作業，4天共清除廢棄物2萬5530公斤、回收物1萬2220公斤。（圖／高市環保局提供）

在這波清除作業中，新興區大樓部分堆置的大型物件（門板、櫃子），無法自電梯運載下樓，清潔隊同仁僅能從樓梯一步一步小心的移至一樓地面；另外前金區商業大樓則因清除時電梯關閉，隊員也只能走樓梯徒手將堆置物一件一件清除。

環保局再次呼籲，大樓應隨時保持公共空間通道暢行，勿擅自堆積物品以免阻礙避難逃生動線，嚴重危害生命財產安全，請市民朋友齊心提升居家安全。