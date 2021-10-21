城中城46死！他曝消防員「最煎熬一段路」　恐罹患PTSD

▲城中城大火救災畫面。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鹽埕區城中城大樓火警，造成46死41傷的慘案，是台灣近30年來死傷第二多的火災事故。高雄市議員林于凱提醒，要注意城中城消防員創傷後壓力反應，因為有聽到消防員反映，從大樓抬出來的，雖然直送殯儀館，還是要CPR，這段路途對消防員來說是一段煎熬的路。

站在第一線的消防員面臨嚴重的重大事故、同仁殉職、甚至現場家屬的情緒，都有可能會讓消防員罹患「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic Stress Disorder, PTSD）。消防員在城中城大火案件後的負面影響，至今是否獲得適當的協助？

▲城中城大火救災畫面。

林于凱說，這場城中城大火，聽到消防員反映：從大樓抬出來的，雖然直接送殯儀館，還是要CPR。這段路途對消防員來說，是一段煎熬的路。

林于凱表示，消防員在救災過後也是一般人，也需要情緒上的協助，普悠瑪事件發生後，衛生福利部安排了免費關懷專線；彰化縣喬友大火事件後，彰化縣消防局也安排了14場專案減壓團體課程。

過去，市府也有安排消防員的輔導與預防課程，但常常出現時間安排不妥，沒有顧慮到消防員的執勤時間，讓實際上課的人反而是沒有接觸火場的是行政內勤人員，徒增困擾。

林于凱建議市府，應建立城中城災後消防員專案減壓團體課程主動關懷消防員，並且提供免費關懷專線，安排的過程也應顧慮消防員執勤時間與針對實際救災人員進行，對症下藥，讓有需要的消防隊員可以真正的減壓，避免PTSD的發生。

▲城中城大火救災畫面。

高雄市政府警察局日前也在臉書分享多張警消人員救災畫面，其中有人累到直接坐地休息，眼神迷茫，還有全副武裝人員揹著厚重裝備貌似剛從事故現場出來，臉上佈滿汗水和救災用水，讓市府警察局不禁感嘆，「與惡火拚搏後，留下的是疲憊，還有更多，不捨。謝謝所有參與火場搶救工作的警消人員和醫療人員。」

文章曝光後，許多網友紛紛留言打氣，「警消同仁辛苦了！謝謝你們的付出」、「辛苦了！身在火場也要注意自身安全」、「辛苦你們了，有你們真好，加油」、「警消都辛苦了，謝謝你們的付出，願死者安息，傷者早日康復」、「感恩辛苦的打火英雄們～台灣有你們的守護真好！」、「希望事件過後不要把責任丟給警察」。

▲城中城大火救災畫面。