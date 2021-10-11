　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉男給一萬元要續攤卻買不到酒　爆打朋友被反擊鼻青臉腫

記者白珈陽／台中報導

台中市民錢姓男子11日凌晨前往友人林姓男子家中飲酒敘舊，喝到一半怕吵到家人，遂移至屋外繼續聊天。2人將酒喝光後，林男還想繼續喝，便拿了一萬元叫錢男去買酒，但錢一時找不到地方買，就將一萬元退還給林，未料林醉昏了頭，竟因得不到酒喝就對林拳腳相向，期間錢也還手，雙方因此鼻青臉腫，讓驚醒下樓查看的林母嚇得不知所措。警方獲報到場，全案依傷害罪、社會秩序維護法函送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男酒後失去理智徒手毆打友人錢男，期間錢也還手，雙方因此鼻青臉腫。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，11日凌晨3時41分接獲民眾報案，稱北區太原路與榮華街口的太原綠園道上，有2名男子在打架，立即通知永興派出所線上警力前往處裡。

警方調查，林男（52歲）與錢男（31歲）為朋友關係，錢男至林男家中飲酒敍舊，疑已深夜怕吵到家人遂移到綠園道上繼續聊天，2人將酒喝完後，林男疑因還想繼續與錢男飲酒，遂拿了一萬多元給錢男去買酒，可能因為半夜時分，錢男找不到地方買酒，所以將錢退還給林男，但林男酒後已失去理性因而心生不滿，憤而與錢男產生肢體衝突。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林母見雙方發生衝突嚇得不知所措。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方到場後，林男仍咆嘯企圖追打錢男，警方迅速予以壓制，阻止林持續脫序行為。林男由119送往中國醫治療，傷勢已無大礙。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方到場林仍追打錢，警上前壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，任何脫序行為警方都會依法嚴懲查辦，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

【更多新聞】

快訊／台中74快速道2車追撞　賓士乘客命危、貨車駕駛斷2指

台中「魔鬼坡」男子陳屍車內　網驚恐：他前幾天還開在我前面

住戶汽機車佔慢車道4年！整條街變自家停車場　警怒開27張罰單

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
好市多狂客「掃12箱鮮奶」傻眼！　內行曝1招買到
「神明的家」被公車整個撞爛！　驚險畫面曝
他一張圖驚嘆「護國神山太罩！」　台北人卻QQ
武嶺驚人風雨畫面曝！遊客傘吹歪、重機慘倒「重傷」
逛街遇大咖緋聞情侶！　「男神幫拎購物袋」護花閃爆
「蔡英文不是台獨是華獨！」　黃暐瀚：在野黨2024怎麼贏
查好食券店家爽嗑鍋「結帳卻GG了」！苦主嘆：你不孤單
水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招：再難吃都會升級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

知名景點旁驚見籃球大虎頭蜂窩　緊急圍起封鎖線「晚上再下手」

「神明的家」整個撞爛！公車恍神瞬成廟宇殺手　驚險畫面曝

「雙眼割網狀」躲冤魂　他殺死童年玩伴下體塞嘴

醉男給一萬元要續攤卻買不到酒　爆打朋友被反擊鼻青臉腫

港都暴力夜「冰鋸+鯊魚劍」砍人　22歲男街頭遭圍攻全身血送醫

小琉球驚現「逃難潮」！海面風浪加大　6000遊客提早搭船回本島

快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困待救

快訊／台中74快速道2車追撞　賓士乘客命危、貨車駕駛斷2指

太愛蘋果了！剪刀賊偷 iphone 13 pro　大街狂衝200m下場慘爆

「暴力小鴨」深夜上演玩命關頭　路當甩尾塗鴉板慘被扣牌罰2萬4

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

圓規估晚間海警！注意致災降雨 19號颱風南修生成對台暫無影響

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

知名景點旁驚見籃球大虎頭蜂窩　緊急圍起封鎖線「晚上再下手」

「神明的家」整個撞爛！公車恍神瞬成廟宇殺手　驚險畫面曝

「雙眼割網狀」躲冤魂　他殺死童年玩伴下體塞嘴

醉男給一萬元要續攤卻買不到酒　爆打朋友被反擊鼻青臉腫

港都暴力夜「冰鋸+鯊魚劍」砍人　22歲男街頭遭圍攻全身血送醫

小琉球驚現「逃難潮」！海面風浪加大　6000遊客提早搭船回本島

快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困待救

快訊／台中74快速道2車追撞　賓士乘客命危、貨車駕駛斷2指

太愛蘋果了！剪刀賊偷 iphone 13 pro　大街狂衝200m下場慘爆

「暴力小鴨」深夜上演玩命關頭　路當甩尾塗鴉板慘被扣牌罰2萬4

LIVE／第11輪BNT擴大開放預約　指揮中心最新說明

39歲吳昇桓「最高齡40救援」Ｍ2　有望生涯第6次救援王

狄鶯「只穿內衣」解放神級身材！　59歲真實狀態超狂…網驚認不出

《俗女2》陳嘉玲生產戲「有一幕是真的」　PTT鄉民驚：這樣可以嗎

《紐時》踢爆疫苗差別待遇！　莫德納回應：明年提供10億劑給窮國

學者曝「空警500距東沙僅不到40浬」　揭中共海上威脅有2方向

別因「戀愛腦」毀了一段感情！「5個症狀」出現時要特別小心

巨人輸球湯姆克魯斯被噴「帶衰」　球迷：禁止他進場！

河北大客車墜河　載有51名乘客

「圓規」來襲2省道下午封路　蘇花等8山區路段視風雨調整

社會熱門新聞

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

才說「會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬死

果農被口塞下體慘死　凶手竟是「他」

美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

快訊／長浪增強！南澳16人困「神秘沙灘海蝕洞」

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

16人受困神秘沙灘！搜救費全民買單

竹北公園露營一晚　罰金曝光超平價

救援畫面曝！　宜蘭海蝕洞受困遊客「16人全獲救」2送醫

海面風浪加大　小琉球驚現「逃難潮」

快訊／收假日不平靜！國1兩車碰撞1傷　現場畫面曝

獨／女警背信判刑確定　方仰寧妻讓她佔爽缺

即／74快速道路2車追撞賓士乘客命危

16人受困海蝕洞！當事者喊冤還原現場

更多熱門

相關新聞

可愛浪狗打架輸了　舉手翻肚求饒

可愛浪狗打架輸了　舉手翻肚求饒

大哥別這樣啦！網友Kao Ben29日在臉書分享工作附近流浪狗的有趣事情，原來這天浪浪「毛仔」與黑狗兄「珍珠」打架輸了，竟然主動舉手投降。聰明的毛仔不僅知道要求饒，還加碼摀住自己的臉哭哭，哀求對方可以放過一馬。

他難忍鄰居「天籟」叫警察來聽　幾天後遭肉身出征

他難忍鄰居「天籟」叫警察來聽　幾天後遭肉身出征

母喝酒30年「肝硬化末期」！她簽DNR　醫1句話暖哭網友

母喝酒30年「肝硬化末期」！她簽DNR　醫1句話暖哭網友

胖橘打架狠出大絕招　牠整隻扁掉

胖橘打架狠出大絕招　牠整隻扁掉

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

關鍵字：

喝酒打架

讀者迴響

熱門新聞

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

《賭俠II》「最強綠葉」逝世享壽79歲

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

雷／《俗女2》完結零負評！

才說「會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬死

果農被口塞下體慘死　凶手竟是「他」

宋達民吃火鍋「額頭縫8針」　一下車就爆血奔急診

逗弄比特犬爆血亡　犬隻現況曝光

圓規風雨才剛開始！最強時間點曝　已現15級陣風

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面