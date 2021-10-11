醉男給一萬元要續攤卻買不到酒　爆打朋友被反擊鼻青臉腫

記者白珈陽／台中報導

台中市民錢姓男子11日凌晨前往友人林姓男子家中飲酒敘舊，喝到一半怕吵到家人，遂移至屋外繼續聊天。2人將酒喝光後，林男還想繼續喝，便拿了一萬元叫錢男去買酒，但錢一時找不到地方買，就將一萬元退還給林，未料林醉昏了頭，竟因得不到酒喝就對林拳腳相向，期間錢也還手，雙方因此鼻青臉腫，讓驚醒下樓查看的林母嚇得不知所措。警方獲報到場，全案依傷害罪、社會秩序維護法函送偵辦。

▲林男酒後失去理智徒手毆打友人錢男，期間錢也還手，雙方因此鼻青臉腫。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，11日凌晨3時41分接獲民眾報案，稱北區太原路與榮華街口的太原綠園道上，有2名男子在打架，立即通知永興派出所線上警力前往處裡。

警方調查，林男（52歲）與錢男（31歲）為朋友關係，錢男至林男家中飲酒敍舊，疑已深夜怕吵到家人遂移到綠園道上繼續聊天，2人將酒喝完後，林男疑因還想繼續與錢男飲酒，遂拿了一萬多元給錢男去買酒，可能因為半夜時分，錢男找不到地方買酒，所以將錢退還給林男，但林男酒後已失去理性因而心生不滿，憤而與錢男產生肢體衝突。

▲林母見雙方發生衝突嚇得不知所措。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方到場後，林男仍咆嘯企圖追打錢男，警方迅速予以壓制，阻止林持續脫序行為。林男由119送往中國醫治療，傷勢已無大礙。

▲警方到場林仍追打錢，警上前壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，任何脫序行為警方都會依法嚴懲查辦，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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