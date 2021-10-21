退撫基金績效未受疫情干擾　截至8月收益率創9.67%佳績

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院長黃榮村21日表示，退撫基金操作績效並未受疫情干擾，截至今年8月底，整體基金期間收益率創下9.67%的佳績，在眾多政府退休基金中排名第2，期許監理會持續發揮監督基金業務的功能，攜手管理會再創佳績。

考試院21日上午召開院會，退撫基金監理會以「監理業務專案報告」為題進行業務報告，說明該會審議、監督及考核3大職掌，以及歷年來包括主題式探討提升基金績效議題、建立監督問責的考核機制等施政重點。

監理會在報告指出，近10年來監理會委員會議所審議案量高達511件，與此同時，同仁以差異化的頻率提升監理效能，共提出1384項建設性意見，未來仍將充分發揮健全退撫基金運作的監督機制，成為守護基金參與者權益最有力的防線，為提升退撫基金經營成效做出具體貢獻。

身兼監理會主委的考試院副院長周弘憲表示，退撫基金成立迄今超過26年，基金淨值從1996年7月的156億元一路攀升，到今年8月底為7345億元，在考試院、銓敘部與監管兩會同仁的共同努力下，未曾發生舞弊案與重大違法缺失。

周弘憲強調，基金業務要順暢運行，監管兩會必須各司其職，監理會是以不同視角確認基金運作是否健全，並督促管理會在追求績效的同時，也要在風險趨避間取得平衡。