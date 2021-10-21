快訊／8歲劉小妹送抵醫院！爸媽心碎指認遺體

記者黃彥傑／台北報導



新北市雙溪區虎豹潭16日發生痛心事故，造成2大4小遭大水沖走，其中一名8歲劉小妹遲遲未被尋獲。劉爸爸今早帶著女兒心愛的布偶前往溪邊，希望女兒能趕快回家，而在5個小時後，搜救人員在距離事發地點約18公里處的草叢邊尋獲劉小妹的遺體。對此，稍早劉小妹遺體已送達萬芳醫院，劉爸爸、劉媽媽全程在旁，等待最後指認。

▲家屬指認劉小妹。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

回顧整起事件，16日下午一行31人前往虎豹潭參加「大自然體驗營」，但沒想到卻因溪水暴漲，其中2大4小遭洪水沖走，之後陸續尋獲2大3小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子、15歲陳姓少女），但8歲的劉小妹妹卻遲遲未被尋獲。

傷心欲絕的劉爸爸21日帶著女兒心愛的布偶重回溪流邊，先是到溪邊的土地公廟拜拜，祈求能有奇蹟發生，之後又重返到梳子壩附近，呼喚妹妹的名字，希望妹妹可以早點回家。而就在下午3時47分消息傳出，搜救人員於距事發地點約18公里處的虎寮潭下游草叢尋獲劉小妹妹遺體。



劉爸爸、劉媽媽聽聞消息後，連忙趕往醫院，一下車就非常焦急地找救護車在哪，而稍早劉小妹遺體已送達萬芳醫院，劉爸爸、劉媽媽全程在旁，等待最後指認，要陪劉小妹走最後一哩路。