尋獲畫面曝！劉小妹18km外草叢尋獲　搜救人員悲喊：我們回家了

記者陳以昇／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生痛心事故，當時2大4小遭大水沖走，而其中劉姓小妹妹遲遲未被尋獲，其父親21日上午10時50分許特地帶著女兒心愛的布偶前往溪邊，希望女兒能盡快尋獲，早日回家跟家人團聚，而就在5個小時後，劉小妹妹遺體在距離事發地點約18公里處的大石頭旁草叢被尋獲。

這起案件發生於16日，一行31人前往該處參加「大自然體驗營」，但沒想到，卻因溪水暴漲，其中2大4小遭洪水沖走，之後陸續尋獲2大3小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子、15歲陳姓少女），但8歲的劉姓女童卻遲遲未被尋獲。

▲劉小妹遺體在距離事發地點18公里外的石塊旁草叢中尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

為此，傷心欲覺的劉爸爸21日帶著女兒心愛的布偶重回溪流邊，先是到溪邊的土地公廟拜拜，祈求能有奇蹟發生，之後又重返到梳子壩附近，呼喚妹妹的名字，希望妹妹可以早點回家。

事後，搜救畫面隨之曝光，搜救人員針對北勢溪兩岸樹叢、草叢間巡查，最終在距離事發地點18公里外的虎寮潭下游一處大石塊旁草叢尋獲劉小妹妹遺體，只見當時搜救人員聲聲對著劉小妹妹呼喊，「妹妹，我們回家囉」，場面不禁令人鼻酸。