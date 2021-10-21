苗栗南庄「5G遠距診療智能照護」啟動　改善偏鄉醫療資源缺乏

▲由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信共同合作，提升偏鄉民眾就醫便利性。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉因地處偏僻，交通往來不易，導致鄉內醫療資源匱乏；為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍，也讓病人不用再跋山涉水到大醫院看診。

苗栗縣南庄鄉的面積為全縣第2大鄉鎮，鄉內醫療以基層診所及衛生所家醫科為主，缺乏次專科醫師駐診，因此民眾如需進行較精密的檢測與診斷，就需長途跋涉到頭份、苗栗或新竹。隨著遠距視訊技術的發達，即時且清晰的聲音影像傳遞不再困難，因此政府積極推動5G發展，應用科技發展，減少就醫不便，提升醫療量能，先後在新北市與苗栗縣推動5G遠距診療。

國衛院主任秘書吳秀英表示，苗栗5G遠距診療應用，服務對象不僅是南庄鄉衛生所收治的糖尿病患，同時也涵蓋20歲以上符合糖尿病診斷標準的患者。透過5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT（Internet of Things，物聯網）醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現及早治療，能夠提供南庄鄉居民就近診療，省下往返就醫的路程。也在強而有力的後盾之下，提升偏鄉醫療人員的信心。

為恭醫院院長陳振文指出，偏鄉較少眼科專業科別，再加上新陳代謝科、家醫科合作，利用遠距與5G速度，可提升偏鄉醫療就醫便利性，未來每週二提供遠距門診。

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