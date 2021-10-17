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苗栗縣首間「哈比屋庇護工場」開幕　打造身心障礙者優良環境

▲苗栗縣首間「哈比屋庇護工場」正式營運，為身心障礙者創造就業機會。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣首間「哈比屋庇護工場」正式營運，為身心障礙者創造就業機會。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

有鑑於苗栗縣身心障礙者庇護資源的缺乏，為恭醫療財團法人在苗栗縣政府請託並秉持企業社會責任責下，2020年開始籌設「哈比屋庇護工場」。哈比屋庇護工場前身是院內的小型福利社，院方無償提供場地支持身心障礙者能培養技能、穩定就業，庇護商店也會努力加強充實商品的多樣性以滿足消費者們的需求。

為恭紀念醫院院長陳振文表示，庇護性就業指的是身心障礙者具有就業意願，但目前就業能力尚無法在一般就業市場與他人競爭，為了支持身心障礙者可以長期穩定就業，會將他們先暫時放在一個相對友善的工作環境，並由庇護性就服員提供個別化的訓練計畫，幫助他們學習工作技能及培養職場應有的工作態度、工作行為，為未來進入一般職場做準備。

▲庇護工場主要目的，在於幫助身心障礙者學習工作技能及培養職場應有的工作態度，為未來進入一般職場做準備。（圖／記者黃孟珍攝）

▲庇護工場主要目的，在於幫助身心障礙者學習工作技能及培養職場應有的工作態度，為未來進入一般職場做準備。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣政府指出，哈比屋庇護工場最大服務量可容納7名身心障礙者庇護員工，現階段員工有5名，活動現場也安排庇護工場員工示範工作場域之商品販售，希望藉由在地鄉親的認同及口耳相傳，使有意願加入庇護工場行列之身心障礙者，能更明瞭進入庇護工場工作之管道。

縣長徐耀昌強調，縣府多年來積極結合本縣身心障礙服務機構、社團及相關單位，共同促進身心障礙者順利就業，開拓身心障礙者就業機會，除恭賀庇護工場之成立外，更希望各界鄉親透過歡喜辦喜事的心情揭牌後，能開啟苗北地區身心障礙者就業管道，使庇護工場順利營運，並讓身心障礙者能學習獨立生活，成為社會基層的穩定力量。

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