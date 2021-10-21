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台中女車輛拋錨好無助　巡邏警協力推車移路旁

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃女車輛故障停駛於車道。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民黃姓女子日前開車行經北屯區天津路、崇德路口時，車輛突然停駛於車道上，第五分局警員巡經以為是違規車輛，原要上前驅趕，黃女趕緊下車告知是車子故障，員警遂以巡邏車擋車並擺放三角錐警示後方來車，並與隨即到場的黃女友人協力將故障車輛移置路旁，避免造成交通事故。

台中市第五警分局表示，文昌派出所長林志堅、警員翁佳柔18日晚間9時許巡邏時，見一輛紅色自小客車併排停車於車道上，翁員一開始認為是違停車輛先鳴笛準備驅趕，此時駕駛該車的黃姓女子匆忙下車跑到巡邏車旁向員警表示，車子不知道為什麼突然熄火無法發動。

黃女說，已於第一時間通知在附近的友人前來協助，但因故障車輛上並無放置警示標誌所以才只開啟故障警示燈，林志堅得知後立刻先以巡邏車協助警戒並放置三角錐警示防止追撞，好在黃女友人即時趕到與員警合力將故障車輛移置到路旁安全處，等待維修人員前來道路救援。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲員警協助將黃女車輛移置安全處。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局長林沐弘呼籲，民眾開車上路前最好能將車輛巡視過一遍，平時也定期維修保養，以免在駕駛時發生突發狀況，造成用路危險。若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。

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