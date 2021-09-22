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女載兩子外出車故障卡路口　枋寮機「警」迅速排除 　

▲枋寮警分局東海派出所副所長莊賜文、警員曹源中即時協助傅女解決車輛故障問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局東海派出所副所長莊賜文、警員曹源中即時協助傅女解決車輛故障問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

傅姓女子利用假日開車載兩名孩子外出，途經台1線永翔路，車子突然熄火無法發動，由於該路段是往來墾丁必經道路之一，車流相當大，讓她焦急打電話求救，轄區的枋寮警方員警巡邏經過發現，主動前往關心，順利解決問題，讓她一再向警方道謝。

▲枋寮警分局東海派出所副所長莊賜文、警員曹源中即時協助傅女解決車輛故障問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局東海派出所副所長莊賜文、警員曹源中於日前擔服巡邏勤務，巡經轄內台1線永翔路口時，發現有一輛自小客車停留在車道上許久，車輛旁邊有一名女子正在焦急地撥打電話，察覺有異，立即主動上前關心。

經了解，傅姓女子載2名孩子外出，行經台1線永翔路口時，發現車輛出現異常，接著突然熄火無法再發動，才將車輛停放車道上，由於該路段為前往墾丁必經之路線，適逢周末假期及戰備跑道施工中，車流量大，相當危險。

為避免發生交通事故，警方立即將巡邏車停於故障車輛後方警戒，並擺放三角錐，隨後警方協助查看其車輛，發現應該是電瓶異常才無法啟動，但仍可正常排檔，請她打至空檔後，再由警方協助將車輛推至空曠處，等待拖吊車將其送至車廠維修，順利解決問題，讓她感激警方即時協助。

枋寮分局分局長簡彥匡表肯定同仁適時為民伸出援手服務精神，值得同仁學習；並呼籲用路人，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應適時注意車子儀表有無正常運作，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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