台中犁記餅店老闆驚傳病逝！被譽「警界土地公」熱心捐裝備…警惋惜

▲犁記餅舖店長張仕宗（左二）長期熱心公益，今凌晨驚傳病逝。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中犁記餅店老闆「大餅哥」張仕宗今天凌晨驚傳病逝，享壽52歲，令不少警界人士都相當不捨，紛紛發文悼念。據了解，張仕宗過去長期關心公益，時常捐贈警用配備或物資給當地警方，被譽為警界土地公，近年飽受疾病之苦，洗腎多年，年初還因蜂窩性組織炎住院，出院後在家休養，不料今日就傳出病逝消息，令人惋惜。

「大餅哥」平時熱心公益，且因年輕時曾短暫擔任警職因而對警察有特別的情感，長期支持警政工作，與基層員警都建立良善關係，還曾說「政府做不到的，我來做」，去年帶著300個「舒適口罩帶」前往交通警察大隊慰勞第一線的交通警察，先前也曾贈送「防暴臂盾」與辣椒噴霧器給保安警察大隊，成為警察強而有力的後盾。

▲張世宗（左二）去年曾特別帶著300個「舒適口罩帶」前往交通警察大隊慰勞第一線的交通警察。（圖／資料照）

警界人士透露，張仕宗長期支持警察工作並給予關懷，時常捐贈物資拋磚引玉，令不少員警相當感動，今年初因病鮮少外出，想不到今日凌晨零時許就傳出病逝，感到相當震驚，希望同仁能將「餅哥」的心意與精神轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續秉持「共好」的精神，努力做好分內工作，以保護市民大眾生命及財產安全。

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